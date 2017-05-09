Kuveyt'in yeni havalimanına Türk imzası

KUVEYT

Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu ifade ederek, Kuveyt’in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster & Partners tarafından dizayn edilen ve inşaatını üstlendikleri bu önemli projenin, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıdığını kaydetti.

Limak olarak her projeyi zamanından önce, üstün kalitede bitirmek gibi bir prensipleri bulunduğunu belirten Özdemir, "Burada da sözleşmede bize tanınan 6 yıl yerine 4 yıl gibi daha kısa bir sürede, yani zamanından çok daha önce ve layıkıyla bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en modern ve teknolojik yapılarından biri olacak bu havalimanını, saygıdeğer Kuveyt halkının hizmetine sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Özdemir, havalimanını tamamlayacak tüm bağlantı projelerinin yapımı ile de ilgilendiklerine işaret ederek, "İşletmeye de talip olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

"Türk bayrağını dünyada dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Nihat Özdemir, temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede ise Limak olarak, havalimanı inşaatı ve işletmesi konusunda önemli projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yeni terminal binasını inşa ettik ve işlettik. Kosova’da Priştine Havalimanı’nı terminalini inşa ettik ve işletiyoruz. Senegal Dakar Havalimanı’nı bu yılın sonunda tamamlayıp devreye alacağız. Mısır'da Kahire Havalimanı'nda ikinci terminal binasının inşaatını tamamladık. Rusya’da Rostov Havalimanı’nda yeni terminal binası inşaat işini bitirmek üzereyiz. Yine Rusya’da Volgograd’da bir terminal inşaatı işi aldık. Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nı inşa eden konsorsiyumda yer alıyoruz. Limak olarak Türk bayrağını bu anlamda dünyada dalgalandırmaya devam edeceğiz."

"Türkiye’nin Mühendis Kızları projesini Kuveyt’e taşıyoruz"

Öte yandan Limak Vakfı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile Türkiye'de hayata geçirilen "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi", Kuveyt Üniversitesi ile imzalanan protokolle Kuveyt'e taşınıyor.

Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale

Törene, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Veliaht Prensi Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan, büyükelçiler, Kuveytli ve Türk iş adamları ve bürokratlar katıldı.

Temel atma töreninde, Kuveyt halkı ve Kuveyt Emirinin ailesinin çok sevdiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ertuğrul Bey" karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, "Aliyar Bey" karakterini canlandıran Cem Uçan ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da yer aldı.

Verilen bilgiye göre, 1,312 milyar Kuveyt dinarı (yaklaşık 4,5 milyar dolar) teklif ile alınan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. Toplam 708 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni terminal binasının çatısına konulacak olan yaklaşık 66 bin güneş paneli 16 megavatlık kurulu güce sahip olacak.

İnşaat süresince ortalama 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede çalışan sayısının 12 bine kadar çıkması bekleniyor.