Kuşadası Ege Port 550 bin turisti hedefliyor

AYDIN

Kruvaziyer turizminin önemli limanlarından Kuşadası ilçesi, toplam 3 bin 200 yolcuyla gelen 3 gemiyi ağırladı.

Ege Port Limanı'na, 3 bin 200 yolcu ve 2 bin mürettebat bulunan Yunan bayraklı "Celestyal Olympia", Bahama bayraklı "Wind Star" ve Malta bayraklı "Thomson Dream" adlı gemiler yanaştı.

Gemilerden inen turistlerin bir kısmı tur otobüsleriyle Meryemana ve Efes'e gitti, bazıları ise şehir merkezinde alışverişi tercih etti.

Kuşadası Limanı işletmecisi Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi kruvaziyer limanları arasında ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti.

Kruvaziyer gemilerle Türkiye'ye gelen yolcuların yüzde 75'inin Kuşadası'nda ağırlandığını hatırlatan Güngör, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Standart Organizasyonu ( ISO) tarafından akredite edilen limanımız, 2015'te ise TSE tarafından Green Port (Yeşil Liman) uygunluk kriteri onaylandı. Birçok yabancı liman işletmesinin örnek aldığı işletmemiz, ülkemiz açısından da önemli bir pencere açmıştır. Kruvaziyer trafiğinin yüzde 75'ni karşılayan işletmemiz ülkemiz ekonomisine de ciddi bir katma değer sağlamaktadır. Kuşadası Ege Port Limanı'na bu yılın sonuna kadar mürettebatla birlikte yaklaşık 550 bin turistin giriş yapmasını bekliyoruz." dedi.