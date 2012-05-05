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Kurumlar vergisine yeni düzenleme

Yeni teşvik paketiyle getirilen düzenlemelerde dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliği değiştirildi.

Kurumlar vergisine yeni düzenleme

Yeni teşvik paketiyle getirilen düzenlemelerde dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliği değiştirildi.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:13
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Kurumlar vergisine yeni düzenleme
ANKARA -  Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin 6 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenleme ile kurumlar vergisi istisna kapsamı genişledi. Buna göre, kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek amacıyla işletilen kuruluşlardan sağlık hizmeti kuruluşların, teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışları kurumlar vergisi muafiyetini ortadan kaldırmayacak.
Böylelikle, kamu idare ve kuruluşlarına bağlı sağlık kuruluşlarının ihtiyaç fazlası mallarının birbirleri arasında devri veya mevcut kapasiteleri çerçevesinde arz edilebilecek hizmetlerinden birbirini yararlandırmaları muafiyeti etkilemeyecek.

Şans oyunları düzenleyen kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 4.8 numaralı ''Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'' başlığı, ''Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve 5602 sayılı Kanunun 3'nücü Maddesiyle Tanımlanan İlgili Kurum ve Kuruluşlar'' şeklinde değiştirildi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, TOKİ'nin yanı sıra şans oyunları lisans veya işletim haklarını hasılattan pay verme karşılığından devralan kuruluşlar hariç 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar kurumlar vergisinden muaf tutuldu.
Buna göre, ilgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerine de muafiyet getirildi. TOKİ'nin konut tedariki ile ilgili iktisadi işletmeleri de muafiyet kapsamına alındı.

Kredi teminatı sağlayan kuruluşlar
Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlara, kurumlar vergisi muafiyeti getirildi.
Önceki düzenlemede yalnızca KOBİ'lere kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş kurum ve kuruluşlara kurumlar vergisi muafiyeti getiriliyordu.

Yurt dışında devam eden işlerin hasılatları
Yurt dışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi halinde, işlerin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar söz konusu yabancı paraların değerlendirmesinden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilecek.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:13
Anahtar Kelimeler:
Vergi
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