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Kurumlar Vergisi rekortmenleri açıklandı

TCMB, ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu

Kurumlar Vergisi rekortmenleri açıklandı

TCMB, ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu

18 Mayıs 2012 Cuma 14:57
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Kurumlar Vergisi rekortmenleri açıklandı
ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen kurum oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını açıkladı.
Buna göre, TCMB geçen yıl ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011'in Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu. TCMB'nin ardından 2011'de 600 milyon 689 bin 547,13 lira ile Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) ikinci sırada yer alırken, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell) 491 milyon 399 bin 2,17 lira ile üçüncü oldu. 970 milyon 258 bin liralık vergi ile 2010 yılının Kurumlar Vergisi rekortmeni olan Türkiye Garanti Bankası AŞ ise 419 milyon 408 bin 408,41 lira ile listede 4. sırada yer aldı.
Listenin ilk 10 sırasında Ankara merkezli 4, İstanbul merkezli 5 ve Kocaeli merkezli 1 kurum yer aldı.
İlk 10'da 4'ü kamu olmak üzere 7 banka yer aldı.
Buna göre, 2011 yılının Kurumlar Vergisi rekortmeni TCMB olurken, TCMB'yi sırasıyla Türk Telekom, Turkcell, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve TÜPRAŞ izledi.
İlk 100'deki mükelleflerin toplam ödeyeceği Kurumlar Vergisi tutarı da, 10 milyar 313 milyon 785 bin 809,88 lira olarak hesaplandı.  

Rekortmenler listesine İstanbul damgası
En fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 100 mükellefin 56'sı İstanbul'dan çıktı. Listeye Ankara'dan 23, İzmir'den 4, Konya ve Kocaeli'den Sakarya, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Muğla, Kastamonu, Manisa, Zonguldak, Kütahya, Bursa ve Rize'den 1'er firma girdi.
Listedeki 26 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde Kurumlar Vergisi ödeyeceği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 23 milyon 864 bin 867,24 lira oldu.
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 5'i ise isminin açıklanmasını istemedi.

Şimşek'ten teşekkür
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkıda bulunan ilk 100 sıralamasına girmiş mükellefler olmak üzere, tüm mükelleflere teşekkür etti. 
Bakan Şimşek, yazılı açıklamasında, amaçlarının herkesten geliri oranında vergi toplamak olduğunu kaydetti. Şimşek, bu çerçevede, vergiye gönüllü uyumun arttırılmasını ve verginin tabana yayılmasını önemsediklerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 06:58
Anahtar Kelimeler:
Kurumlar Vergisi
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