Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde edilen kazançlara indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak. İndirimli vergi oranı uygulamasından Gelir Vergisi mükellefleri de yararlanabilecek.

Maliye Bakanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların belli gereklilikleri taşıması şartıyla, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün olacak. Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğinde tutarlar ise indirim uygulamasında dikkate alınmayacak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden Kurumlar Vergisine tabi tutulacak.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasından faydalanmaları mümkün olacak.

Mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli Kurumlar Vergisi uygulanabilecek.

İndirimli vergi oranı uygulamasından Gelir Vergisi mükellefleri de yararlanabilecek. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile iş ortaklıkları indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasından faydalanmayacak.

Ayrıca taahhüt işlerinden, ilgili kanunlar kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlar dolayısıyla da mükellefler indirimli vergiden yararlanmayacak.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanabilecek.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent ve lisans bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya yetkili olacak. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli Kurumlar Vergisine konu edilemeyecek.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlarla ilgili indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren başlanacak.

Yatırımın işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren, yatırımdan elde edilen kazanca teşvik belgesinde yer alan ve vergi indirimi içeren yatırım tutarını aşmamak üzere, gerçekleştirilen yatırım harcaması dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli vergi uygulanacak.

Diğer kazançlar

İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin ilgili yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları "diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç" olarak kabul edilecek.

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenerek tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli vergi oranı uygulanacak.

Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanarak belirlenecek.

Teşvik belgeli yatırımın devri

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, ilgili mevzuatta belirtilen koşulları aynen yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi uygulamasından yararlanabilecek.

Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde yatırımın tamamlanıp, işletilmeye geçilmemesi durumunda zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecek.