Kuru soğan ihracatından 8,6 milyon dolar gelir

TRABZON - Türkiye'den yılın ilk 4 ayında 16 ülkeye gerçekleştirilen 69 bin 700 ton kuru soğan ihracatından 8 milyon 661 bin dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde kuru soğan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2 bin 218, tutar bazında ise yüzde 2 bin 137 artış gösterdi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den 1 Ocak-31 Nisan döneminde Rusya Federasyonu, Irak, Suriye, Gürcistan, Suudi Arabistan, KKTC, Güney Kore Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Azerbaycan, İngiltere ve Bahreyn'e kuru soğan ihracatı gerçekleştirildi.

Bu ülkelere toplam 69 bin 700 ton kuru soğan satıldı, karşılığında 8 milyon 661 bin 914 dolar gelir elde edildi.

Miktarda Irak, tutarda Rusya önde

Yılın ocak-nisan döneminde en fazla kuru soğan ihracatının yapıldığı ülke 27 bin 226 tonla Irak oldu. Bu ülkeyi 20 bin 356 tonla Suriye, 11 bin 134 tonla Rusya Federasyonu izledi.

İhracat verilerine tutar bazında bakıldığında ise Türkiye kuru soğan ihracatında en fazla geliri 3 milyon 630 bin 196 dolarla Rusya Federasyonundan elde etti. Bu ülkeyi 2 milyon 182 bin 148 dolarla Irak, 1 milyon 782 bin 991 dolarla da Suriye takip etti.

Aynı dönemde en az kuru soğan dış satımı 600 kilogramla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, 2,1 tonla Bahreyn, 3,5 tonla İngiltere izlerken, en az ihracat geliri 305 dolarla Bahreyn'den, bin 792 dolarla İngiltere'den, 2 bin 550 dolarla da Azerbaycan'dan sağlandı.

Geçen yıl aynı dönemde kuru soğan ihracatı yapılamayan Suudi Arabistan'a bu yıl 2 bin 576 ton kuru soğan ihraç edilerek, 345 bin 903 dolar, Güney Kore Cumhuriyeti'nden ise 672 ton ihracat karşılığında 87 bin 464 dolar gelir sağlandı.

Türkiye, 2016 yılının ocak-nisan döneminde 15 ülkeye 3 bin 7 ton kuru soğan ihraç etmiş ve karşılığında 387 bin 101 dolar kazanmıştı.

Kuru soğan ihracatında geçen yıla göre miktar bazında yüzde 2 bin 218, tutar bazında ise yüzde 2 bin 137 artış yaşandı.

İhracatın 2,9 milyon dolarlık kısmı Doğu Karadeniz'den

DKİB Yöneti̇m Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, geçen yıl ülke genelinde soğan rekoltesinin düşük olduğunu, buna bağlı olarak ihracat rakamlarının da düşük gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl ise hem üretim miktarının artması hem de rakip ülkelerin üretimlerinin gerilemesine bağlı olarak soğan ihracatında ciddi artış yaşandığını belirtti.

Rusya'nın Türkiye'den ithalatta çeşitli ürünlere kısıtlama getirmesi dolayısıyla, bu ülkeye geçen yıl kuru soğan satılamadığına işaret eden Gürdoğan, "Bu yıl ise 11 bin 134 ton kuru soğan ihracatı yapılarak karşılığında 3 milyon 630 bin 196 dolar gelir elde edildi. 16 ülkeye yapılan ihracatta en yüksek gelir Rusya Federasyonu'ndan sağlandı." dedi.

Gürdoğan, Türkiye'nin bu dönemdeki kuru soğan ihracatının 2,9 milyon dolarlık kısmının DKİB bünyesindeki illerden gerçekleştirildiğini belirterek, "Veriler, bölgemizdeki firmalar tarafından yapılan kuru soğan ihracatının ne kadar önemli boyutta olduğunu gösteriyor." diye konuştu.