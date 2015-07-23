Kuru kayısı rekoltesinde 8 kat artış bekleniyor

MALATYA - Kayısının önde gelen üretim yerlerinden Malatya'da geçen yıl zirai don nedeniyle 10 bin ton civarına düşen kuru kayısı rekoltesinde bu sene yaklaşık 8 kat artış bekleniyor.



Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, geçen yıl kilogram fiyatı 30 liraya kadar çıkan kuru kayısı, bu yıl rekoltedeki artış dolayısıyla 15-20 liradan satışa sunuldu.



Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonunun Malatya'da bulunduğunu söyledi.



Geçen yıl zirai donun etkisiyle rekoltenin düşük olduğunu, kuru kayısı ihtiyacının stokta bekletilen ürünlerle karşılandığını anlatan Özbey, "Bilindiği üzere geçen yıl Malatya kayısısı dondan yüzde 95 etkilenmişti ama bu sene inşallah yüzde 40-50 etkilendi. Hem dünyaya hem ülkemize yetecek kadar Malatya'da kayısımız mevcut" dedi.



Haziran ayı ile temmuz ayının başında geçen yıldan kalan eski kuru kayısıların tüketildiğini belirten Özbey, 1 Ağustos itibarıyla yeni sezon kuru kayısıları ihraç etmeye başlayacaklarını bildirdi.



Satışa sunulan kuru kayısının 8 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla üreticiden alındığını kaydeden Özbey, "Bu da demektir ki geçen yıl 30 liraya çıkan kuru kayısıyı 15-20 lira gibi fiyatlarla insanlarımız tüketecekler. Hem dünyaya hem ülkemize yetecek kadar kayısımız mevcut. Kimsenin bundan yana bir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.



Kuru kayısı rekolte beklentilerine de değinen Özbey, şöyle konuştu:



"Geçen yıl 10 bin ton civarında bir kuru kayısı rekoltemiz vardı. Bu sene 70-80 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu da 7-8 kat ürünümüzün daha fazla olduğunu gösteriyor. Tabii ki geçen yıl fiyatlarımız hakikaten biraz yüksekti. Bu sene makul olacak. Makul olunca da hem iç piyasada hem de dış piyasada rahatlıkla ürünümüzü pazarlayacağız ve Malatya ekonomisini bu yıl inşallah tekrar canlandıracağız. Herkes bundan üzerine düşen payı alacak."



"İhracat eski seviyesine gelecek"



Kayısının birçok ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Özbey, "25 Avrupa ülkesi zaten kayısıyı alıyor. Amerika, Rusya, Yeni Zelenda ve Avustralya'nın aralarında bulunduğu 104 ülkeye Malatyalı ihracatçılarımız bu ürünü ihraç ediyor. Genelde fiyatlar makul olursa ABD, rekoltenin yüzde 30-33'ünün alıyor. Geçen yıl yüksek fiyatlardan dolayı ihracatımız düşük seviyedeydi. Bu sene eski seviyesine gelecek" diye konuştu.



"Pazarı iyi takip edin"



Üreticilerden pazarı iyi takip etmelerini isteyen Özbey, "Üreticilerimiz arz ve talebi dengelesinler ki kayısı fiyatları hep makul seviyede yükselerek devam etsin. Yani geçen yılki gibi yüksekten açılıp düşmesin. Bu sene alttan üste doğru bir hareket bekliyoruz. Bunu da üreticilerimiz ve tüccarlarımız takip etsinler" uyarısında bulundu.



Çiftçilere kayısıyı kurutma aşamasında dikkatli olmalarını öneren Özbey, "Üreticilerimizden tek isteğim şu; kuru kayısılarını biraz daha kurutsunlar. Ne kadar kuru olursa hem alan hem satan bu işten memnun ve karlı çıkar" dedi.



