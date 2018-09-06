Kuru kayısı fiyatlarında artış beklentisi

MALATYA

Malatya'da kuru kayısı fiyatlarında artış bekleniyor.

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan, "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan ve 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, kuru kayısı fiyatlarının hasat sezonuna yükselişle başladığını söyledi.

Geçen sezon kayısıda rekoltenin yüksek olduğunu anımsatan Solmaz, bu yıl rekoltenin geçen sezona göre düşük olmasından dolayı kuru kayısı fiyatlarındaki artışın süreceğini anlattı.

Solmaz, bu yıl kuru kayısı rekoltesinin yaklaşık 90 bin ton olmasının beklendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizim geçmiş yıllardaki ihracat ortalamamız 100 bin tondu. Bu yıl rekolte ihracat rakamlarının altında. Bu nedenle hasat sezonundan itibaren kuru kayısı fiyatları yükselişe geçti. Şu anki kayısı fiyatları olması gereken yerde değil. Şu an kalibresi yüksek kükürtlü kuru kayısının kilogram fiyatı 13-15 lira arasında. İşlenmemiş kuru kayısı 3-5 dolar arasında dış pazara satılıyor. İşlenmemiş kuru kayısının ortalama 4 dolara satıldığını ve dolar kurunu 6 liradan hesaplarsak, bir kilogram kuru kayısı fiyatı 24 liraya tekabül ediyor. Kuru kayısı fiyatlarındaki artış henüz iç piyasaya yansımadı."

2014 yılında kentte gerçekleşen zirai don nedeniyle rekoltenin çok düştüğünü anımsatan Solmaz, o dönem yurt dışındaki taleplerin karşılanamamasından dolayı Malatya kayısısının pazar kaybettiğini belirtti.

"Ortalama 18 liraya yükseleceğini düşünüyoruz"

Solmaz, kuru kayısı ihracatında yeni pazarlara girilmesi için çalışmalar yapıldığını ve mevcut pazarlarda da ihracat miktarında artış beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün Rusya bize kapıları tamamen açtı. Eğer biz 2014 yılında Rusya'ya yaptığımız ihracat rakamlarına ulaşabilirsek elimizde bir tane kayısı kalmaz. Hasat dönemi ve sonrasında kuru kayısı fiyatları yükselişe geçti. Yükseliş böyle devam ederse kuru kayısı fiyatlarının ortalama 18 liraya çıkacağını düşünüyoruz. Uzak Doğu ülkelerinde de yeni pazarlar açma ve pazar genişletme çalışmaları var. Bu ülkelere de ihracat yapılırsa elimizde kayısı kalmaz."

"Bu yıl yüzümüz gülecek ve kayısımız para edecek"

Kayısı üreticisi Mehmet Köse de geçimlerini kayısıdan sağladıklarını dile getirerek, sezonun güzel geçtiğini ve kayısının kalitesinin iyi olduğunu söyledi.

Geçen sezon çil hastalığından dolayı kalitenin düştüğünü ve kayısıyı maliyetinin altında sattıkları için işçilerin parasını dahi ödemekte zorluk çektiklerini dile getiren Köse, "Bu sezon fiyatlar iyi. İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek ve kayısımız para edecek. Kuru kayısı fiyatları yükselişe geçti. Çiftçi arkadaşlarımız piyasayı takip etsin ve kayısı bu yıl iyi para edecek." şeklinde konuştu.