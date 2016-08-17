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Küresel yatırımcıların Türkiye algısı düzeliyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından küresel yatırımcılarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Küresel yatırımcıların Türkiye algısı düzeliyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından küresel yatırımcılarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 13:11
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Küresel yatırımcıların Türkiye algısı düzeliyor

 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, başarısız darbe girişiminin ardından küresel yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını yanıtlamak, yapılan çalışmaları anlatmak ve algıyı düzeltmek amacıyla küresel yatırımcılarla görüşmeler yapmaya devam ettiğini, bu kapsamda dün telekonferansla 895 küresel yatırımcı ve analiste hitap ettiğini söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Citibank'ın düzenlediği konferansın son derece verimli geçtiğini anlatan Şimşek, küresel yatırımcılar tarafından da bu görüşmenin olumlu karşılandığını bildirdi.

Küresel yatırımcıların Türkiye algısının düzeldiğine dikkati çeken Şimşek, hızla normalleşen Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin büyük olduğunu ve piyasaların da neredeyse darbe öncesi seviyelere doğru geldiğini kaydetti.

Yatırımcılara hükümetin bu süreçte aldığı ekonomik ve siyasi kararları da anlattıklarını dile getiren Şimşek, reform sürecinin kesintisiz devam edeceğinin altını çizdiklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, darbe girişiminin hemen ardından 3 uluslararası yatırım bankasının ev sahipliğinde, yabancı yatırımcılarla yine telekonferans yoluyla görüşmüştü.

Bunun yanı sıra Şimşek, BGC Partners, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan tarafından ortaklaşa organize edilen, 2 gün süren ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı uluslararası bir yatırımcı telekonferansına da ev sahipliği yapmıştı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 13:13
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekDarbe GirişimiKüresel YatırımcıBGC PartnersCredit SuisseGoldman SachsHsbcYASED
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