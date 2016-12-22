Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü

nün (

SIPRI

) uluslararası silah transferi eğilimleri raporu,

ABD

'nin yıllık silah satışlarının azaldığını,

Rusya, Avrupa

ve

Asya

ülkelerinin satışlarının artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

SIPRI'nın küresel silah piyasasındaki eğilimleri tespit eden raporuna göre, ABD merkezli savunma şirketlerinin yaptığı satışlar 2015'te beşinci kez yıllık bazda düştü. Öte yandan ABD, 2015'te bir senede 209,7 milyar dolarlık satışla küresel silah pazarındaki hakim konumunu korumayı başardı.

Raporda, ABD'nin geçen yılki satışlarının 2014 yılına göre yüzde üç oranında azaldığı, pazar payının yüzde 56,6'da kaldığı ifade edildi.

ABD'yi yüzde 10,6'lık pazar payıyla İngiltere, yüzde 8,1 ile Rusya, yüzde 5,8 ile Fransa ve toplam yüzde 7,9 ile diğer Avrupa ülkeleri izledi.

Veriler, Avrupa ve Asya firmalarının payının ABD aleyhine giderek artma eğilimde olduğunu gösteriyor.

Rusya, 2013'te yüzde 20 ve 2014'teki rekor yüzde 48'lik artışın ardından 2015 yılında da satışlarda yüzde 6,2 artış kaydetti.

Rusya savunma sanayini yenilemek için büyük bir yatırım hamlesi içinde. Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üretimi modernize etmek üzere 2025 yılına kadar 700 milyar dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

Raporda, Fransız şirketlerinin satışlarının da bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Bu arada Asya'daki en dikkat çekici artış Güney Kore'den geldi. Bu ülke bir yıl içinde satışlarını yüzde 32 oranında artırdı.

Enstitü, Çin'in silah endüstrisinden sağlıklı bilgi temin edemediğinden bu ülkeyle ilgili verileri rapora dahil etmedi. Ancak Çin'in son on yılda silah satışlarını sürekli artırdığı tahmin ediliyor.

Türk şirketleri yükselişte

Gelişmekte olan ülkeler içinde ise Türkiye'nin silah satışlarındaki artış dikkat çekiyor. 2015 yılında Türk şirketlerinin toplam satışları önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti.

Enstitünün yayınladığı ilk 100 savunma sanayi şirketi listesi içinde önceki yıl 74. sırada yer alan haberleşme ve elektronik sistemler üreticisi ASELSAN, 2015 yılında 69. sıraya yükselirken, uçak ve havacılık platformları üreticisi TAI 91. sıradan 78. sıraya ilerledi.

ASELSAN yaklaşık 1 milyar dolar, TAI ise 990 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

AA