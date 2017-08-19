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Küresel riskler altın yatırımcısına yaradı

Küresel siyasi ve jeopolitik gerilimler nedeniyle "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti.

Küresel riskler altın yatırımcısına yaradı

Küresel siyasi ve jeopolitik gerilimler nedeniyle "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:39
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Küresel riskler altın yatırımcısına yaradı

Küresel siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda risk iştahının azalması sonucu "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan siyasi gerilimin ardından son haftalarda yatırımcıların gündemine tekrar giren altın, fiyat itibarıyla son dönemde dalgalı bir seyir izlemesine karşın yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yeni yıla dolar kuruna paralel sert yükselişlerle başlayan gram altın, ocak ayını yüzde 12,73 değer kazancıyla tamamladı. Ocaktaki yükselişini takip eden aylarda sürdüremeyen gram altın, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziranı değer kaybıyla tamamlamasının ardından temmuzda artışa geçti. Gram altın geçen ay yüzde 2,19 yükseliş kaydetti.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ile ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle yükselişini bu ay da sürdüren altının gram fiyatı ilk 3 haftada yatırımcısına yüzde 1,41 getiri sağladı. Altının gram fiyatı, yılın başından bu yana ise yüzde 11,66 değer kazandı.

Ons altının fiyatı ise 9 aydan sonra cuma günü tekrar 1.300 doların üzerini gördü. Ons altın, bu ayın ilk 3 haftasında yatırımcısına yüzde 1,42, bu yıl ise yüzde 11,86 getiri sağladı.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu nedenle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldiğini ifade ederek, altın fiyatlarında yönü jeopolitik ve siyasi risklerin belirlediğini söyledi. 

"Dolardaki gevşeme altın fiyatlarını destekledi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, altın fiyatlarında hareketli geçen haftanın ardından 16 Ağustos Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantı tutanaklarının etkisiyle yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Turşucu, tutanaklarda, Fed üyelerinin faiz artırımı konusunda bölünmüş bir görüntü sergilemesinin doları küresel piyasalarda zayıflattığını, dolardaki bu gevşemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, "Ancak altındaki yukarı hareketin uzun soluklu olmasını beklemiyorum." dedi.

Dolar endeksinin son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini ancak bu süre içerisinde ons altın fiyatının 1.300 dolar direncini geçemediğini ve bunda talep zayıflığının etkisinin olduğunu ifade eden Turşucu, altında orta vadede 1.300 dolar seviyelerinin iyi bir satım, 1.220-1.230 dolar seviyelerinin ise iyi bir alım noktası gibi görüldüğünü, kısa vadeli işlemlerin ise riskli olabileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkonomiAltınAltın YatırımcısıGüvenli Liman
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