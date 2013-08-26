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Küresel piyasaların kulağı verilerde

Küresel piyasalar veri odaklı hareketine devam ediyor

Küresel piyasaların kulağı verilerde

Küresel piyasalar veri odaklı hareketine devam ediyor

26 Ağustos 2013 Pazartesi 10:15
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Küresel piyasaların kulağı verilerde

Geçen hafta genel olarak açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki iyileşmeyi işaret etmesi nedeniyle pozitif seyreden gelişmiş piyasalar, bu hafta da yine açıklanacak önemli verileri takip edecek.
ABD'de Dow Jones endeksi, açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle tekrar 15.000 puanın üzerine çıktı. Cuma gününü yüzde 0,31 oranında yükselişle 15.011 puandan tamamlayan Dow Jones endeksi, analistlerin psikolojik seviye olarak nitelendirdikleri 15.000 puanın üzerine yükselerek teknik olarak pozitif görünümü bu haftaya taşıdı. S&P 500 endeksi cuma gününü yüzde 0,39, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,53 oranında yükselişle tamamladı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.
Avrupa tarafında da geçen hafta genel olarak pozitif bir havanın piyasalara hakim olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi cuma gününü yüzde 0,23 oranında yükselişle 8.417 puandan tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 oranında değer kazandı. Avro bölgesinde bu hafta işsizlik, TÜFE ve perakende satışlar gibi önemli makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, eylül ayında Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde piyasalardaki pozitif havanın devam edebileceğini kaydediyor.
Yurt içinde ise geçen hafta gelişmekte olan ülke piyasalarıyla birlikte negatif yönlü ayrışmanın devam ettiği görüldü. 2012 ekim ayından beri gördüğü en düşük seviyelere gerileyen BIST 100 endeksine gelen tepki alımları, cuma günü dolar/TL'nin 2,00 liraya yaklaşmasının da etkisiyle sınırlı kaldı ve alçalan kanaldaki hareket devam etti. Cuma gününü yüzde 0,54 oranında düşüşle 68.000 puanın hemen altında tamamlayan BIST 100 endeksinde 67.000 seviyesi destek olarak takip ediliyor.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
15.30 ABD temmuz ayı dayanıklı tüketim malları sipraişleri
17.30 ABD, Dallas Fed ağustos ayı imalat sanayi aktivite endeksi


AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 10:16
Anahtar Kelimeler:
Küresel EkonomiKüresel PiyasalarGlobal EkonomiEkonomik Veriler
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