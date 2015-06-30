Küresel piyasalarda Yunanistan endişesi sürüyor

İSTANBUL - Küresel piyasalarda, Yunanistan'ın 5 Temmuz'da referandum kararı alması sonrasında pay piyasalarında sert düşüşler yaşanırken, bu tarihe kadar belirsizliğin süreceği ve küresel risk iştahının azalmasıyla satış baskısının devam edebileceği öngörülüyor.

Yunanistan'ın, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yapması gereken 1,6 milyar avroluk ödemenin vadesi bugün dolarken, söz konusu ödemenin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin beklentiler, ülkenin temerrüte düşeceği ve Avro Bölgesi'nden çıkacağı endişelerini artırdı.

ABD'de Yunanistan'a ilişkin temerrüt endişelerinin artmasıyla hisse senedi piyasasında son 1 yılın en kötü performansı kaydedildi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,31 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi ise 96,369 ile 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 95,1 seviyelerinde dengelendi.

Dün yüzde 2'ye yakın düşüşle 17,596.75 puana gerileyen Dow Jones Endeksi, böylece yıl başından bu yana tüm kazançlarını geri vermiş oldu. S&P 500 Endeksi de yüzde 2,1'lik sert düşüşle 2,057.64 puana inerken, yüzde 2,4 gerileyen Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 4,958.47 puandan kapandı ve tüm zamanların en kötü günlük performansını kaydetti.

Analistler, Yunanistan'a ilişkin gelişmelerin küresel risk algısını olumsuz etkilediğini, bu durumun da pay piyasalarında satışları beraberinde getirdiğini belirterek, bugün açıklanacak haziran ayı Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Tüketici Güven Endeksi verilerinin yanı sıra nisan ayı S&P-CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.

Avrupa borsalarında sert satışlar

Avrupa tarafında Yunanistan'la ilgili gelişmeler fiyatlanmaya devam ederken, avro 1,0954 ile dolar karşısında dün yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla 1,12'nin üzerinde tutundu.

Tüm bu gelişmeler pay piyasalarında sert satışları beraberinde getirirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,6, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 3,7 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 2 geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's ise Yunanistan'ın kredi notunu CCC'den CCC-'ye düşürerek, Avro Bölgesi'nden çıkma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi.

Analistler, bugün Yunanistan'ın IMF'ye ödeme yapmasının beklenmediğini belirterek, piyasaların 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek referandumdan çıkacak karara odaklandığını kaydediyor.

Referandumda oylama konusunun henüz netleşmediğini, ancak çıkacak kararın Yunanistan'ın Avro Bölgesi geleceğine ilişkin belirleyici olacağına dikkati çeken analistler, bugün bölgede açıklanacak işsizlik oranı, enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydediyor. Bu arada Almanya'da açıklanan mayıs ayı perakende satışlar aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Yurt içinde ise koalisyon görüşmeleri ve Suriye'ye ilişkin haber akışı takip edilirken, yurt dışı gelişmelerin piyasa üzerinde ağırlık kazandığı dikkati çektti. Bu durum dolar/TL'nin dün 2,71 seviyesine yükselmesine neden olurken, Borsa İstanbul 100 (BIST100) endeksi de yüzde 2,14 düşüşle 81.756,19 puandan kapandı.

Analistler, Yunanistan'ın 5 Temmuz'da yapacağı referanduma kadar piyasaların yurt dışına hassasiyetinin yüksek olacağını belirterek, endeksin önemli destek seviyesi olan 82.000 puanın altında kapanış yapması durumunda geri çekilmenin devam edebileceğini, 81.500 - 80.500 seviyelerinin destek olarak öne çıkabileceğini kaydediyor.

Analistler, tepki alımlarının görülmesi halinde 82.500 - 83.000 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, bugün açıklanacak mayıs ayı dış ticaret ile 1. çeyrek net dış borç verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret verileri

10.00 Türkiye, 1. çeyrek hazine garantili net dış borç verileri

10.55 Almanya, haziran işsizlik oranı

11.30 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

12.00 Türkiye Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, haziran TÜFE tahmini

16.00 ABD, nisan ayı S&P-CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları

16.45 ABD, haziran Chicago PMI

17.00 ABD, haziran Tüketici Güveni Endeksi