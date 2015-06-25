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Küresel piyasalarda Yunanistan endişesi

Yunanistan ile kreditörler arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması küresel piyasaları endişelendiriyor

Küresel piyasalarda Yunanistan endişesi

Yunanistan ile kreditörler arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması küresel piyasaları endişelendiriyor

25 Haziran 2015 Perşembe 10:19
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Küresel piyasalarda Yunanistan endişesi

İSTANBUL

Küresel piyasalar, Yunanistan müzakerelerine yönelik endişelerin yeniden artmasıyla satış baskısı altında kalırken, bugün başta haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere ABD'de açıklanacak veriler ile AB Liderler Zirvesi'nden gelen açıklamalar takip edilecek.

ABD'de dün ilk çeyrek nihai büyüme beklentiler paralelinde yüzde 0,2 daralmaya revize edilirken, aynı döneme ilişkin kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 2,1'le beklentilerin üzerinde arttı. Pozitif verilere karşın Yunanistan ile kreditörler arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması ülkeye yönelik tedirginliklerin yeniden belirmesine yol açarken, bu durum pay piyasalarında satış baskısı yarattı.

Gelişmeler sonrası dün dolar endeksi 94,9-95,5 bandında hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,37'ye geriledi. Dow Jones Endeksi yüzde 0,9 gerilerken, Standard & Poor's 500 ile Nasdaq Teknoloji endeksleri yüzde 0,7 değer kaybetti.

Analistler, Yunanistan'a ilişkin gelişmelerin pay piyasaları üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceği öngörüsünde bulunarak, ABD'de mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydediyor.

AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:25
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
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