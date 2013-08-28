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Küresel piyasalarda Suriye tedirginliği

Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere olmak üzere yetkililerden gelen açıklamaların ardından Suriye'ye müdahale tedirginliği ile satış baskısı altına girdi.

Küresel piyasalarda Suriye tedirginliği

Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere olmak üzere yetkililerden gelen açıklamaların ardından Suriye'ye müdahale tedirginliği ile satış baskısı altına girdi.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 13:21
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Küresel piyasalarda Suriye tedirginliği

İSTANBUL

Küresel piyasalar, başta ABD ve İngiltere olmak üzere yetkililerden gelen açıklamaların ardından olası bir Suriye'ye müdahale tedirginliği ile satış baskısı altına girdi.

ABD'nin Yunanistan'daki üsleri kullanmak üzere girişimde bulunması ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "Her türlü senaryoya hazırız açıklaması" ile İngiltere'nin Suriye ile ilgili karar almak üzere parlamentonun toplanacağını açıklaması, piyasalarda Suriye'ye müdahale edileceği beklentilerini artırırken, petrol ve altın fiyatları yükselişe geçti, hisse senedi piyasaları satış baskısı altına girdi.

ABD'de Dow Jones endeksi dün günü yüzde 1,14 oranında değer kaybıyla tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,62, Nasdaq endeksi yüzde 2,16 oranında değer kaybetti. Avrupa tarafında da hisse senedi piyasaları yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Bugün GfK tüketici güven endeksi açıklanacak olan Almanya'da DAX endeksi dün yüzde 2,28 oranında değer kaybederken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de 1,904'den 1,847 seviyelerine geriledi. Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,96 oranında düşüş kaydetti.

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamaları gündemin ilk sırasında yer aldı. Başçı AA Finans Masası'nın canlı yayınında yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki yüksek volatiliteyle mücadelede faiz silahını kullanmayacaklarını, ancak hazırlıklarını tamamladıkları yeni araçlarla dövizdeki oynaklığı engelleyeceklerini bildirdi. Ayrıca faizlerin önümüzdeki aylarda da bu seviyelerde kalacağını ve dolar/TL'nin yıl sonunda tekrar 1,92 seviyelerine inebileceğini ifade eden Başçı, piyasaların bu açıklamalara "belirlilik şoku" ile ilk anda olumsuz tepki verse de şokun ardından kısa sürede normale döneceğini kaydetti.

Analistler, Suriye gerginliğinin bugün ve sonrasında gündemin ilk sırasına yerleştiğine dikkati çekerek, bu konuyla ilgili gelen haber ve yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Yurt içinde Başçı'nın açıklamaları ve yurt dışında faizlerin gerilemesinin etkisiyle gösterge tahvilin bileşik faizlerinin yüzde 9,80 seviyelerine gerilediğini ifade eden analistler, dün yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden BIST 100 endeksinin 64.000 ve 63.000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini kaydediyor.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 13:21
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalarda Suriye Tedirginliği
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