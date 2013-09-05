Küresel piyasalarda gözler ECB'de

Küresel piyasalar Suriye'ye ilişkin müdahale tedirginliklerine rağmen, müdahalenin sınırlı olacağına yönelik açıklamaların ardından dün pozitif bir seyir izlerken, bugün Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının açıklamaları takip edilecek.

ABD'de Başkan Barack Obama'nın Suriye'ye ilişkin olarak, yapılması muhtemel bir müdahalenin sınırlı ve sadece cezalandırma amaçlı olacağını söylemesi piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Dün akşam Bej Kitap Raporunun Fed'in çıkış stratejisini desteklemesinin de etkisiyle Dow Jones endeksi günü yüzde 0,65 oranında yükselişle 14.931 puandan tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,81, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,01 oranında yükseliş kaydetti. Analistler, yarınki istihdam verileri öncesinde fabrika siparişleri başta olmak üzere bugün açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Avrupa tarafında gözler bugün Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarında olacak. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da faiz kararını açıklayacağı bugün, Almanya'da açıklanacak temmuz ayı sanayi siparişleri verisi de takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 0,19 oranında yükselişle tamamlarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 oranında değer kazandı.

Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar ve sunumlarda Başkan Başçı'nın daha önceki açıklamalarından çok farklı bir şeyin olmaması piyasaların iç dinamiklerle hareket etmesine neden oldu. Merkez Bankası'nın faizlerdeki volatiliteyi engellemek için gerekirse döviz piyasasında volatiliteye izin verebileceği yönündeki açıklamaları tahvil-bono piyasasında olumlu karşılanırken, döviz piyasasında ise küresel piyasalara paralel olarak sakin bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi ise yaklaşık 1.000 puanlık bir bant içinde sert bir şekilde dalgalandıktan sonra günü hemen hemen önceki kapanış seviyesinden tamamladı. Analistler, endeksin 67.000 ve 66.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 67.000 puanın altında kalınması durumunda satış baskılarının kademeli olarak artabileceğini belirtiyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

13.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

14.00 İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haziran ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.15 ABD, ADP ağustos ayı özel sektör istihdam

15.30 ABD, 2. çeyrek tarım dışı verimlilik

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika siparişleri









