Küresel piyasalar haftaya Yunanistan'la negatif başladı

İSTANBUL - Yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği yeni haftada, Yunanistan ile kreditörleri arasındaki gelişmeler gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.



Yunanistan hükümeti, geçen hafta içinde taraflar arasındaki müzakerelerden anlaşma çıkmaması üzerine, cumartesi günü, kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları 5 Temmuz'da halk oylamasına sunma kararı aldı. Bu karara karşılık Avro bölgesi maliye bakanları da Yunanistan'ın kurtarma programını uzatmayı reddetti.



Gelişmeler sonrasında salı günü IMF'ye 1,6 milyar avroluk ödeme yapması beklenen Yunanistan'ın avro bölgesi geleceğine ilişkin endişeler artarken, belirsizliğin devam etmesi küresel pay piyasalarında satış baskısı oluşturuyor.



ABD'de geçen hafta başında Yunanistan konusuna ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında yaşanan yükseliş, taraflar arasındaki görüşmelerde netice alınamamasının ardından hafta sonuna doğru yerini düşüşe bıraktı.



Pozitif gelen büyüme, konut satışları ve tüketici güven endeksi verilerine karşın, küresel risk iştahının azalmasıyla haftalık bazda Dow Jones Endeksi yüzde 0,4 ve S&P 500 yüzde 0,4 değer kaybetti. Geçen hafta kapanış rekoru kıran Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin kayıpları ise yüzde 0,7 oldu. Dolar endeksi 96,2 seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,31 seviyesine geriledi.



Analistler, pay piyasalarında Yunanistan odaklı seyrin bu hafta da devam edeceğini belirterek, konuya ilişkin haberlerin yanı sıra bugün açıklanacak bekleyen konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydediyor.



Avrupa tarafında cumartesi günü yapılan Eurogrup toplantısı öncesinde pay piyasaları geçen haftayı yükselişle kapatırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,2, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 ve Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Cuma gününü 1,11'in üzerinde kapatan avro/dolar paritesi ise en düşük 1,0954'e geriledi.



Analistler, taraflar arasında yaşanan gelişmeler sonrasında Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkacağına ve temerrüte düşeceğine ilişkin endişelerin arttığını belirterek, bu durumun hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü seyri beraberinde getireceğini öngörüyor.



Yunanistan'da bugün sermaye aktarımının kontrol edilmesi amacıyla tüm banka ve şubelerin kapalı olacağını anımsatan analistler, ülkede borsanın da işleme kapatılacağını dile getiriyor.



Bu gelişmelerin negatif etkisi Asya borsalarında hissedilirken, Japonya'da Nikkei endeksinde yaklaşık yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise yüzde 5'in üzerinde değer kayıpları yaşanıyor.



Öte yandan, Çin hafta sonunda ekonomiyi desteklemeye yönelik olarak faizleri ve zorunlu karşılıkları indirdi. Çin Merkez Bankası 1 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,85'e, 1 yıl vadeli mevduat faiz oranını da aynı oranda azaltarak yüzde 2,0'ye çekti. Zorunlu karşılık oranı ise 50 baz puan düşürüldü.



Çin böylelikle Kasım 2014'ten bu yana dördüncü kez faiz indirmiş oldu.



Yurt içinde ise geçen hafta koalisyon görüşmelerine ilişkin haberler dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olurken, TL varlıklara olan talebin artması Borsa İstanbul 100 endeksine alış getirdi. BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,34 yükselişle 83.546,06 puandan sonlandırırken, dolar/TL ise seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bu hafta yurt dışında ABD Tarım Dışı İstihdam, küresel ölçekte İmalat sanayi Satınalma Yönetici Endeksleri (PMI), Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ve mayıs ayı işsizlik verileri ile Yunanistan'a ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise siyasi gelişmelerin yanı sıra haziran ayı enflasyon verisinin endeksin yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydediyor.



BIST 100 endeksi için 83.000-82.500 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 85.000 direncinin test edilebileceğine dikkati çekiyor.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;



10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi



12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sektörel güven endeksleri ve tüketici güveni



14.30 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi



15.00 Almanya, haziran ayı TÜFE



17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları



17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi

