Küresel piyasalar Fed tutanakları sonrası yön arayışında

İSTANBUL

ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün akşam yayımlanan tutanaklar, birçok üyenin, ekonomik görünümün değişmemesi halinde faiz artışına "oldukça yakın zamanda" gidilmesini desteklediğini ortaya koydu.

Analistler, tutanaklardaki ifadelerin piyasalara yeni ve açık bir sinyal vermediğini ancak seçilen kelime ve ifadelerin mart ayındaki faiz artırım beklentilerini hafif de olsa azalttığını belirtti.

Dolar endeksi, dün gün içinde 101,7'ye çıkmasının ardından 101,2 seviyesinde dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kazandı ve tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu 20.776 puana taşıdı.

Döviz kurları düşüş eğiliminde

Yurt içinde de küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL'deki sıkılaştırıcı adımlarını devam ettirmesinin etkisiyle döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ediyor.