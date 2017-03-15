Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, dün başlayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları bekliyor.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar Fed üyelerinin tahminlerinden oluşturulan noktasal grafikteki olası değişiklikler ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarına odaklandı.

Analistler, Fed'in 2017 sonuna ilişkin medyan faiz beklentisinin 3'ten 4'e yükselmesi için en az 4 üyenin faiz artışını yukarı yönlü revize etmesi gerektiğini belirterek, bunun olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Fed'in politika faizi hala 0,50-0,75 aralığında bulunuyor.

Bugün ayrıca, şubat ayı enflasyon ve perakende satış verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, Fed öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtti.

Analistler, bu akşam Fed, yarın BoJ, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, BIST 100 endeksinin 88.500 seviyesinin destek, 90.000 ve 91.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.