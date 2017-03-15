Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89137
ALTIN
144.248
DOLAR
3.7411
STERLIN
4.5476
EURO
3.9799
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
'Ateş et yoksa ben seni vururum'
'Ateş et yoksa ben seni...

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi toplantısında, faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi toplantısında, faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

15 Mart 2017 Çarşamba 09:32
4 Okunma
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, dün başlayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları bekliyor.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar Fed üyelerinin tahminlerinden oluşturulan noktasal grafikteki olası değişiklikler ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarına odaklandı.

Analistler, Fed'in 2017 sonuna ilişkin medyan faiz beklentisinin 3'ten 4'e yükselmesi için en az 4 üyenin faiz artışını yukarı yönlü revize etmesi gerektiğini belirterek, bunun olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Fed'in politika faizi hala 0,50-0,75 aralığında bulunuyor.

Bugün ayrıca, şubat ayı enflasyon ve perakende satış verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, Fed öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtti. 

Analistler, bu akşam Fed, yarın BoJ, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, BIST 100 endeksinin 88.500 seviyesinin destek, 90.000 ve 91.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd Merkez BankasıFedAçık Piyasa KomitesiFomcTcmb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
OPEC'in petrol üretimi şubatta düştü
OPEC'in petrol üretimi şubatta düştü
Benzinin litresinde 9 kuruşluk indirim
Benzinin litresinde 9 kuruşluk indirim
Maliye Bakanı Ağbal'dan personel alımı açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal'dan personel alımı açıklaması
EJDER YALÇIN zırhlısı Afrika yolcusu
EJDER YALÇIN zırhlısı Afrika yolcusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ