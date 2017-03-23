Küresel piyasalar ABD'ye odaklandı

İSTANBUL

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylamasına odaklanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşması da yakından izlenecek.

ABD tarafında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,19, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Analistler, bugün piyasaların ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylaması öncesinde pay piyasalarında satış baskısının hafiflediğini, Japon yeni ve altında zayıflama yaşandığını belirtiyor.

Avrupa tarafında ise İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz parlamentosu yakınında gerçekleştirilen saldırı sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Saldırı sonrasında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Asya tarafında ise kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,88 değer kaybederek 89.809,09 puandan kapandı. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, 2016 yılı işsizlik oranı ve Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 1.el konut satışlarının takip edileceğini kaydediyor.