Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89809
ALTIN
144.940
DOLAR
3.6121
STERLIN
4.5199
EURO
3.9018
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5....
Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Eyfel Kulesi Londra'daki terör kurbanları anısına karartıldı
Eyfel Kulesi Londra'daki terör kurbanları...
TFF Başkanı Demirören: Kazanmaktan başka çaremiz yok
TFF Başkanı Demirören: Kazanmaktan başka...
Teknolojinin Yıldızları için geri sayım başladı
Teknolojinin Yıldızları için geri sayım...

Küresel piyasalar ABD'ye odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylamasına odaklandı.

Küresel piyasalar ABD'ye odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylamasına odaklandı.

23 Mart 2017 Perşembe 09:54
8 Okunma
Küresel piyasalar ABD'ye odaklandı

İSTANBUL

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylamasına odaklanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşması da yakından izlenecek.

ABD tarafında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,19, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Analistler, bugün piyasaların ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylaması öncesinde pay piyasalarında satış baskısının hafiflediğini, Japon yeni ve altında zayıflama yaşandığını belirtiyor. 

Avrupa tarafında ise İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz parlamentosu yakınında gerçekleştirilen saldırı sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Saldırı sonrasında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Asya tarafında ise kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,88 değer kaybederek 89.809,09 puandan kapandı. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, 2016 yılı işsizlik oranı ve Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 1.el konut satışlarının takip edileceğini kaydediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasalarABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi
Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi
2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı
2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı
Borsa güne 0,35 artışla başladı
Borsa güne 0,35 artışla başladı
Maliye Bakanı Ağbal: Beyanname verme süreleri uzatıldı
Maliye Bakanı Ağbal: Beyanname verme süreleri uzatıldı
'Türkiye'de gayrimenkul 20 yıl daha kazandırır'
'Türkiye'de gayrimenkul 20 yıl daha kazandırır'
Erik tezgaha indi, fiyatı altınla yarışıyor
Erik tezgaha indi, fiyatı altınla yarışıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ