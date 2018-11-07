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Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından pozitif seyrediyor

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da ilk projeksiyonların, piyasa beklentileri doğrultusunda bir sonuç çıkacağına işaret etmesi sonrası piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından pozitif seyrediyor

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da ilk projeksiyonların, piyasa beklentileri doğrultusunda bir sonuç çıkacağına işaret etmesi sonrası piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
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Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından pozitif seyrediyor

İSTANBUL

ABD halkı, Kongre seçimleri için dün sandık başına gitti ve ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullandı. Sandık çıkışı projeksiyonlarında beklendiği gibi Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği, Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğu koruduğu tahmin ediliyor.

Seçime ilişkin ilk sonuçların bugün öğle saatlerinde alınması beklenirken, Asya piyasaları artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor. Dolar ise diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları da önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,2 artışla işlem görüyor.

Dün New York borsasında yükseliş eğilimi öne çıkarken, 96,3'ten kapanan dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında 95,9'a geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya ve Avro Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentilerden iyi gelmesine karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 düşüş kaydetti. İtalya bütçesi ve Brexit'e ilişkin gelişmeler, Avrupa'nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici'nin, dün yaptığı açıklamada, "Bütçe konusunda İtalya ile diyalog kurmak istiyorum ama bir anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar uygulanabilir" ifadelerini kullanmasının ardından konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bugün ABD seçimleri sonrası pozitif seyreden Asya piyasalarında dolar/yen paritesinin gerilediği, Brent petrolün varil fiyatının ise 72 dolar sınırına çıktığı görüldü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 5,3036 ile son 3 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, öğleden sonra yükselişe geçerek günü yüzde 1,23 artışla 5,3765'ten tamamladı. Son 3 işlem gününde etkili olan hızlı yükselişin ardından dün özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi ise yüzde 1,27 azalışla 94.728 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ile ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin sonuçların takip edileceğini söyledi. Açıklanan şirket bilançolarının, hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

17.30 Türkiye, ekim ayı Hazine bütçe dengesi

AA

Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasalarABDSeçim
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