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Küresel lüks mallar sektörü bu yıl 200 milyar avroyu aşacak

Küresel lüks mallar sektörü, Avrupa'yı vuran krize rağmen bu yıl 200 milyar avroyu (260 milyar dolar) geçecek.

Küresel lüks mallar sektörü bu yıl 200 milyar avroyu aşacak

Küresel lüks mallar sektörü, Avrupa'yı vuran krize rağmen bu yıl 200 milyar avroyu (260 milyar dolar) geçecek.

08 Mayıs 2012 Salı 13:10
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Küresel lüks mallar sektörü bu yıl 200 milyar avroyu aşacak

MİLANO (AA) - Pazar araştırmaları yapan Bain & Company şirketinin İtalyan lüks mal üreticileri federasyonu Fondazione Altagamma'ya yaptığı araştırmaya göre, Çin'deki lüks mal tüketiminin bu yıl yüzde 18 ila yüzde 22 büyümesi küresel lüks mallar pazarının büyüklüğünün 201 milyar avro ve 203 milyar avro arasında olmasını sağlayacak.
Araştırmada, küresel lüks mallar pazarının yılda yüzde 7 ve yüzde 9 aralığında büyüyerek, 2014 yılına kadar 235 ila 240 milyar dolara çıkacağı tahmininde bulunuldu.
Küresel lüks mallar pazarının bu yıl İtalya ve Japonya hariç dünyanın birçok ülkesinde büyümesinin öngörüldüğü, bu büyümenin Kuzey Amerika'da yüzde 5 ila yüzde 7 ve Avrupa'da yüzde 2 ila yüzde 4 olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Küresel lüks mallar pazarının 2011 yılında ise 191 milyar avroluk büyüklüğe ulaştığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 05:11
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Küresel Lüks Mallar Sektörü Bu Yıl 200 Milyar Avroyu Aşacak
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