Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89857
ALTIN
150.341
DOLAR
3.7302
STERLIN
4.6206
EURO
3.9470
'Trafik sigortası'
'Trafik sigortası'
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Yurt dışında oy verme işleminde son gün
Yurt dışında oy verme işleminde...
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor

Küresel LNG ithalatında lider Japonya

Geçen yıl dünyada en fazla LNG ithal eden ülke, 83,3 milyon tonla Japonya oldu. Türkiye en fazla LNG ithal ülkeler listesinde 5,6 milyon tonla dokuzuncu sırada yer aldı.

Küresel LNG ithalatında lider Japonya

Geçen yıl dünyada en fazla LNG ithal eden ülke, 83,3 milyon tonla Japonya oldu. Türkiye en fazla LNG ithal ülkeler listesinde 5,6 milyon tonla dokuzuncu sırada yer aldı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:50
16 Okunma
Küresel LNG ithalatında lider Japonya

Küresel piyasada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal eden ülke 83,3 milyon tonla Japonya oldu.

Dünya Gaz Birliğinin "Dünya LNG Raporu'ndan" yapılan derlemeye göre, küresel LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 258 milyon tona ulaştı. Rapora göre, geçen yıl ulaşılan bu miktarla LNG ticaretinde dünya rekoru kırıldı.

Küresel piyasada geçen yıl en çok LNG talebi ise Asya ülkelerinde geldi. Dünya LNG ithalatında 83,3 milyon tonla (yüzde 32) Japonya ilk sırada yer aldı. Japonya'yı 33,7 milyon tonla (yüzde 13) Güney Kore ve 26,8 milyon tonla (yüzde 10) Çin izledi.

Türkiye ise 5,6 milyon tonla dünyada en fazla LNG ithal eden 9. ülke oldu.

Geçen yıl dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke ise 77,2 milyon tonla Katar oldu. Katar'ı, 44,3 milyon tonla Avustralya ve 25,9 milyon tonla Malezya takip etti. Türkiye'nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya dördüncü, Cezayir ise altıncı sırada yer aldı.

Son LNG tesisini Türkiye devreye aldı

Rapora göre, geçen yıl dünya genelinde 110 LNG terminali aktif olarak faaliyet gösterirken, bu yıl ocakta Türkiye, Polonya ve Fransa'da işletmeye giren terminallerle bu sayı 117'ye çıktı.

Türkiye'nin geçen yıl sonunda açılışını gerçekleştirdiği ve ocakta işletmeye aldığı Etki Liman FSRU tesisi (yüzer LNG terminali) ise dünyada faaliyete geçen son terminal oldu.

Türkiye'nin yeniden gazlaştırma kapasitesi açısından dünyada 10. sırada yer aldığı belirtilen raporda, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerin LNG'ye verdiği önemin giderek arttığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sıvılaştırılmış DoğalgazLNGJaponya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trafik sigortası'
'Trafik sigortası'
"Vergi indirimi ekonomiyi canlandıracak"
"Vergi indirimi ekonomiyi canlandıracak"
Altının gramı 150 liranın üzerinde
Altının gramı 150 liranın üzerinde
Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi süresi uzatıldı
Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi süresi uzatıldı
Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçları açıklandı
Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçları açıklandı
Sanayi üretim endeksi yüzde 1 arttı
Sanayi üretim endeksi yüzde 1 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ