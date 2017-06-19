Küresel doğalgaz ihracatı arttı

Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 1 trilyon 840 milyon metreküpe yükseldi.

British Petroleum (BP) 2017 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde yapılan doğalgaz satışlarının yüzde 68'i boru hatları aracılığıyla, yüzde 32'si sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi.

Rapora göre, 737 milyar 500 milyon metreküp doğalgaz boru hatlarıyla, 346 milyar 600 milyon metreküp de LNG olarak satıldı.

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl doğalgaz ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artarak 1 trilyon 840 milyon metreküpe çıktı. Bu miktar 2015'te, 1 trilyon 340 milyon metreküp olarak kaydedilmişti.

Boru hattında Rusya, LNG'de Katar birinci

Geçen yıl dünyada boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ihracatında Rusya 190 milyar 800 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 109 milyar 800 milyon metreküple Norveç izledi.

Dünyada 2016'da boru hatları yoluyla en fazla doğalgaz alan ülke ise 99 milyar 300 milyon metreküple Almanya oldu. Bu ülkeyi, 82 milyar 500 milyon metreküple ABD takip etti.

Söz konusu dönemde küresel piyasada en fazla LNG satışı yapan ülke 104 milyar 400 milyon metreküple Katar oldu. Onu, 56 milyar 800 milyonluk satışla Avustralya takip etti.

Geçen yıl en fazla LNG talebi ise 108 milyar 500 milyon metreküple Japonya'dan geldi. Bu ülkeyi, 43 milyar 900 milyon metreküp LNG alımı yapan Güney Kore izledi.