Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91296
ALTIN
234.172
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.6816
EURO
6.9483
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek Torgut'tan Geldi
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek...
'Kırmızı düdük' kampanyası
'Kırmızı düdük' kampanyası
Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!
Denge "Aşk Kumar" dedi ve...
Milyonlar izledi
Milyonlar izledi
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı

Kurban Bayramı'nda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günde 120 bin vatandaşı ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günde 120 bin vatandaşı ağırlayacağı tahmin ediliyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:17
0 Okunma
Kurban Bayramı'nda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden olan, özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatili süresince nüfusunun 40 katı turisti konuk etmesi bekleniyor.

Marmara Adalar Belediyesine bağlı olan ve yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günübirlikçi tatilcilerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, Avşa'nın, Marmara'nın en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayram tatili süresince günübirlik gelenlerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlamayı beklediklerini ifade eden Aksoy, "Bayram tatiline yönelik adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin rezervasyonları doldu. Günübirlikçilerle çok yoğun bir bayram tatili geçireceğiz. Sıkıntı yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Kaymakamlık, emniyet ve belediye olarak toplantı yaptık. Kurumlarımız bu konuda istişare halinde. Vatandaşlar, bayram tatilini rahat ve huzurlu geçirecek." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bakım çalışmalarının ardından denizden arıtılan su miktarının 4 bin 700 tona ulaştığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda sıkıntı yaratan su sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şu anda depolarımızdaki doluluk oranı yüzde 75 civarında. Avşa Adası'nda 12 çöp aracımız ve 65 temizlik işçimiz, vardiyalı olarak 24 saat çalışıyor. Belediyemiz bayram tatili boyunca açık olacak. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda belediyemize bildirebilirler. Biz de bayram boyunca vatandaşlarımızla birlikte olacağız."

- Kapıdağ Yarımadası'na da ilgi yoğun

Öte yandan önemli turizm merkezlerinden olan Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası çevresindeki tesislerde de bayram tatiline yönelik rezervasyonlar tamamlandı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, bayram tatilini süresince vatandaşların güvenli huzur içinde tatillerini yapabilmeleri için bütün kurumların hazır olduğunu söyledi.

Erdek Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Tetik de Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir yoğunluk beklediklerini söyledi.

Tetik, "Tesislerimiz hazır. Belediye olarak her türlü imkanlarımızı kullanıyoruz. İlçemize her gelen yerli ve yabancı turistin memnun olmasını istiyoruz. Daha şimdiden Erdek ve Ocaklar, Narlı gibi mahallelerimizdeki turistik konaklama tesislerimizde bayram rezervasyon alımları tamamlanmış durumda." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avşa AdasıMarmaraTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Alınan tedbirlerin piyasalarda etkisi görülmeye başlandı"
"Alınan tedbirlerin piyasalarda etkisi görülmeye başlandı"
'ABD'ye 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik
'ABD'ye 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik
"29 Ekim'de büyük göç başlayacak"
"29 Ekim'de büyük göç başlayacak"
Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak
Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı
Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı
İşsizlik oranı mayısta azaldı
İşsizlik oranı mayısta azaldı
"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"
"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"
Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı
Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ