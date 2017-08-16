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Kurban Bayramı'nda 1 milyon turist beklentisi

ETİK Başkanı İşler, "Tatilin 10 güne çıkmasıyla 1 milyona yakın vatandaşımızın tatil yapacağını ve 1 milyar liraya yakın bir hareketlilik yaratmasını bekliyoruz." dedi.

Kurban Bayramı'nda 1 milyon turist beklentisi

ETİK Başkanı İşler, "Tatilin 10 güne çıkmasıyla 1 milyona yakın vatandaşımızın tatil yapacağını ve 1 milyar liraya yakın bir hareketlilik yaratmasını bekliyoruz." dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:22
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Kurban Bayramı'nda 1 milyon turist beklentisi

İZMİR

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasının turizm sektörüne "ilaç gibi geldiğini" söyledi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin sektöre bayram bereketi yaşatacağını belirtti.

Kararın açıklandığı saatten itibaren rezervasyonlarda hareketliliğin başladığını kaydeden İşler, gelecek hafta bu hareketliliğin daha da artacağını, Ege'deki birçok merkezde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

İşler, şöyle konuştu:

"Tatilin 10 güne çıkmasıyla 1 milyona yakın vatandaşımızın tatil yapacağını ve 1 milyar liraya yakın bir hareketlilik yaratmasını bekliyoruz. Rusya'yla krizin aşılmasıyla Antalya bölgesi eski günlerine dönmüştür. İç pazardaki talepler Antalya'dan Ege kıyılarına doğru kayıyor. Tatilin 10 gün ilan edilmesiyle insanlar hem ailesiyle bayramlaşacak hem kurbanını kesecek hem de tatilini yapabilecek."

Esnaf da yararlanacak

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Veysi Öncel de bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla ilçedeki tesislerde rezervasyon hareketliliği yaşandığını dile getirdi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, zor geçen bir sezonda oteller için alınan kararın son derece olumlu olduğunu, bu karardan esnafın da istifade edeceğini bildirdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ise hükümetin aldığı kararı mutlulukla karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu tatil, turizmciler adına son can suyu olacaktır. Bundan da turizmciler, özellikle de otelciler ciddi bir şekilde faydalanacaktır. Bu kararı alan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Gerek ülke ekonomisini gerekse de ilçemizin ekonomisini ciddi oranda etkileyecektir." diye konuştu.

Cengiz, şu anda otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 80 civarında olduğunu, bugünden itibaren tüm otellerin kapasitelerinin tamamını doldurmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıTurist
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