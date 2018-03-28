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Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi

Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerine ağırlık verilmesi doğalgaz ithalatında rekor getirdi.

Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi

Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerine ağırlık verilmesi doğalgaz ithalatında rekor getirdi.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:43
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Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi

Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması doğalgaz ithalatında rekor getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta doğalgaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı.

Türkiye'de doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 6 milyar 216 milyon metreküpe yükseldi.

Ocakta barajlı hidroelektrik ve akarsu santrallerindeki elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak yaklaşık 4,6 milyar kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ocakta bu miktar 5,6 milyar kilovatsaat seviyelerinde bulunuyordu.

Bu dönemde hidroelektrik santrallerindeki üretim düşüşü doğalgaz santralleriyle telafi edildi. Böylece doğalgaz santrallerindeki elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 1,5 milyar kilovatsaat artarak 8,9 milyar kilovatsaate ulaştı. Söz konusu dönemde santrallerdeki doğalgaz tüketimi yüzde 26,7 arttı.

Ocakta doğalgazın elektrik üretimindeki payı ise yüzde 22'den yüzde 29,2'ye yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyede KuraklıkEpdkDoğalgaz IthalatıDoğalgaz
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