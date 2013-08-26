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Kur eleştirileri haksızlık

EEC Kurucusu ve Ekonomist Ekinci, TCMB kuru etkileyemiyor eleştirilerinin haksızlık olduğunu söyledi.

Kur eleştirileri haksızlık

EEC Kurucusu ve Ekonomist Ekinci, TCMB kuru etkileyemiyor eleştirilerinin haksızlık olduğunu söyledi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 13:42
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Kur eleştirileri haksızlık

İSTANBUL

Ekinci Economics Consulting (EEC) Kurucusu ve Ekonomist Şevin Ekinci, TCMB'nin halihazırda ortodoks politikaya hemen bir geçiş yapamayacağını, bunun ancak bir sene sonra olabileceğini belirterek, "Böyle bir belirsizlik ortamında, TCMB için 'döviz satım ihaleleri açtı, niye montan kesin olarak söylenmiyor, neden farklı montanlarda ihale açıyor veya Merkez Bankası kuru etkileyemiyor' gibi eleştiriler getirmek haksız duruma düşüyor" dedi.

Ekinci, Fed'in varlık alımlarında azaltıma gitmesinin, piyasa oyuncuları 'defakto' faiz artırdıkça, ertelenebileceğini kaydetti.

Toronto Dominion (TD) Securities Gelişen Piyasalar Ekonomisti Christian Maggio ise yükselen faizlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Eğer halihazırda bir tahviliniz yoksa, yüksek tahvil getirileri ve zayıf para birimi yatırımcılar için avantaj oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Maggio, TCMB'nin yatırımcıların getiri beklentileri ile TL performansını dengede tutamaz ve piyasaları ikna edememesi durumunda da birçok yatırımcının risk algısının değişeceğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 13:42
Anahtar Kelimeler:
Kur Eleştirileri Haksızlık
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