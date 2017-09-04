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Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise 'yeşil yıldız'

Kültür ve Turizm Bakanlığının çevreyle dost turizm tesislerini teşvik etmek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, "yeşil yıldız" almaya hak kazanan tesis sayısı 399'a ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise 'yeşil yıldız'

Kültür ve Turizm Bakanlığının çevreyle dost turizm tesislerini teşvik etmek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, "yeşil yıldız" almaya hak kazanan tesis sayısı 399'a ulaştı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:07
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Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise 'yeşil yıldız'

ANKARA -  Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, doğanın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşma ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesi amacıyla ilk olarak 2008'de başlatılan Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi'ni (yeşil yıldız) almaya hak kazanan tesislerin sayısı her geçen gün artıyor.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde turizm tesislerine "yeşil yıldız" verilmesi için enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketimi ve atık miktarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmaları, tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimarisi, doğaya duyarlılık konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmesi gibi kıstaslara bakılıyor.

Şartları yerine getiren tesislere "yeşil yıldız" belgesini veren Bakanlık, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızları da yeşil renkli olacak şekilde düzenliyor.

"Yeşil yıldız"ı almaya hak kazanan tesisler, çevrenin korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra tanıtım ve pazarlamalarında da farklılık imkanına sahip oluyor.

Bakanlığın verilerine göre, uygulamanın başladığı 2008'den bugüne kadar çevreyle dost uygulamaları yerine getiren 34 ildeki 399 tesis "yeşil yıldız" almaya hak kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıTesisYeşil Yıldız
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