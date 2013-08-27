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Kullanım tarihi sona ermiş yiyecekler düşük fiyatla satılacak

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların büyük bölümünün geçim sıkıntısı çektiği Yunanistan’da, marketlerde son kullanım tarihi sona eren yiyecek ve içecekler düşük fiyatlarla yeniden tüketicilerin tercihine sunulacak.

Kullanım tarihi sona ermiş yiyecekler düşük fiyatla satılacak

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların büyük bölümünün geçim sıkıntısı çektiği Yunanistan’da, marketlerde son kullanım tarihi sona eren yiyecek ve içecekler düşük fiyatlarla yeniden tüketicilerin tercihine sunulacak.

27 Ağustos 2013 Salı 11:07
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Kullanım tarihi sona ermiş yiyecekler düşük fiyatla satılacak

ATİNA 

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların büyük bölümünün geçim sıkıntısı çektiği Yunanistan’da, marketlerde son kullanım tarihi sona eren yiyecek ve içeceklerin düşük fiyatlarla yeniden tüketicilerin tercihine sunulması kararlaştırıldı.

Başkent Atina’nın da içerisinde bulunduğu ve ülke nüfusunun yarısına yakın bölümünün yaşadığı Attiki bölgesinde Atina Esnaflar Odası’nın kararıyla 1 Eylül’den itibaren başlayacak uygulama kapsamında, market ve bakkallarda ayrı bölümlerde üzerinde "saklanabilirliği sona ermiş mamul" etiketiyle raflarda yerini alacak kullanım tarihi sona ermiş yiyeceklerin sağlığa zarar vermeyecek şekilde korunma ve tüketilme sorumluluğu satıcıya ait olacak.

Belirli koşullar altında tüketiciye sunulacak yiyecek ve içeceklerin üzerine yazılacak yeni kullanım tarihleri ürün özelliğine göre üç aya kadar uzatılabilecek ve restoran, yemekhane gibi geniş kitlelere hizmet veren yerlerde kullanılamayacak. 

Kanunla belirlenmiş "kolay bozulabilir" özelliği bulunan mamulleri kapsamayan uygulamada kurallara uymayan satıcılar 5 bin avroya kadar varan para cezalarına çarptırılacak.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 11:08
Anahtar Kelimeler:
Kullanım Tarihi Sona Ermiş Yiyecekler Düşük Fiyatla Satılacak
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