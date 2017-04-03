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"Küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 10 Mart'tan bugüne kadar küçük işletmelere sağlanan kredinin 3 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

"Küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 10 Mart'tan bugüne kadar küçük işletmelere sağlanan kredinin 3 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 13:40
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"Küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu. Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk özlüKOBİKredi
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