KTKB'nden Azerbaycan'a yatırım desteği

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) ile Azerbaycan'daki AGA Şirketler Grubu arasında 22 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

KTKB Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Boran ve AGA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Demirci tarafından imzalan anlaşmanın, KTKB tarafından Azerbaycan'a sağlanan en yüksek meblağdaki kredi anlaşması olduğu bildirildi.

İmza töreninde konuşan Mustafa Boran, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, geri ödemesi 7 yılda yapılacak kredinin 25 katlı Demirci Business Center'in yapımında kullanılacağı belirtti.

Boran, inşaatta kullanılacak malzemelerin yüzde 25'nin KTKB'nin kurucu üyeleri olan Türkiye ve Ukrayna'dan ithal olduğunu belirterek, ''Bu projenin ve anlaşmanın Azerbaycan ekonomisine çok değişik ve çok farklı katkıları olacaktır. Hızla kalkınan başkent Bakü'de ofis sayısını çoğaltacak, istihdamı artıracak böyle bir yapımın inşasına yardım edeceğimiz için çok mutluyuz'' diye konuştu.

Aydın Demirci, 1994'te kurulan AGA Şirketler Grubu'nun ilk olarak Türkiye'de faaliyete başladığını, 1997'den itibaren Azerbaycan'da faaliyetine devam ettiğini vurgulayarak, ''İlk binamızı 1999;da yaptık ve daha sonra beş bina inşa ettik. Azerbaycan'a 75 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bugüne kadar yaptığımız başarılı işler bizim yeni projelere imza atmamıza esas oluşturuyor'' dedi.