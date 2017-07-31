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Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı

Yılın ilk yarısında Türkiye'deki 15 limana toplam 131 turistik gemi gelirken en fazla kruvaziyerin uğradığı yer liman Kuşadası oldu.

Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı

Yılın ilk yarısında Türkiye'deki 15 limana toplam 131 turistik gemi gelirken en fazla kruvaziyerin uğradığı yer liman Kuşadası oldu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:13
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Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana toplam 131 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 17 bin 623, giden yolcu sayısı 19 bin 560, transit yolcu sayısı ise 80 bin 904 olarak kayıtlara geçti. 

Gemilerin 60'ı Kuşadası, 12'si Çeşme, 12'si İzmir, 10'u Bodrum, 9'u Marmaris, 7'si Alanya, 6'sı Antalya, ve 4'ü Çanakkale limanlarına demirledi. Ayrıca, İstanbul Limanı'nı 4, Göcek Limanı'nı 2, Bartın, Dikili, Sinop, Trabzon, ve Tuzla limanlarını da 1'er kruvaziyer ziyaret etti.

Gelen ve giden yolcu bakımından en yoğun liman Antalya, transit yolcu bakımından ise en yoğun liman Kuşadası oldu. Ocak-haziran döneminde Antalya Limanı'na 12 bin 682 yolcu geldi, 12 bin 830 yolcu da çıkış yaptı. Aynı dönemde 40 bin 197 yolcu transit geçiş için Kuşadası Limanı'nı kullandı.

En yoğun aylar mayıs ve haziran

Yılın ilk yarısında kruvaziyer trafiği açısından en yoğun aylar mayıs ve haziran oldu.

Mayıs ve haziran aylarında 46'şar kruvaziyer Türkiye'deki limanlara yanaştı. Mayıstaki gemilerle 9 bin 25 kişi gelirken, 9 bin 151 kişi çıkış yaptı, 29 bin 507 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi. Haziranda ise 2 bin 660 kişi geldi, 3 bin 889 kişi çıkış yaptı, 21 bin 70 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi.

Türk limanlarında ocak ve şubat aylarında kruvaziyer gemi trafiği olmadı. Martta 9, nisanda ise 30 gemi limanlara yanaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kruvaziyer GemilerKuşadasıKruvaziyerDeniz Ticaret Genel Müdürlüğü
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