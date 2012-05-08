Kriz öncesi performansa ulaşılabilecek

İSTANBUL - İMKB Başkanı İbrahim Turhan, Türkiye'de geçen yıl birleşme ve satın almalarda 15 milyar dolarlık bir performansın gösterildiğini belirterek, ''Bu fena değil. Kriz öncesi performansımızın hemen hemen dörtte üçünü yakalamış durumdayız. Çeşitli sebeplerle iptal edilen veya bekleyen özelleştirmeleri de bunun içine dahil edersek ki önümüzdeki dönemde bunların hayata geçme ihtimali son derece yüksek, Türkiye'nin süratle kriz öncesi performansın üzerine ulaşabileceğini buradan anlamak mümkündür'' dedi.



Turhan, Türkiye'de tüketicilerin tüketim harcamalarını ciddi miktarda artırdıklarını, bu nedenle yurt içi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 12-13'lere gerilediğini ifade ederek, ''Bu yapısal olarak devam edecek bir durum değil. Aslında konjonktürel bir durum diye görmek lazım. O arada geçen boşlukta geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için, yabancı sermayenin katkısını sağlamak son derece önemli'' diye konuştu.

Banka kaynaklı finansmanın daha zor ve pahalı hale geleceğine dikkati çeken Turhan, şunları söyledi:

''Sermayenin küresel maliyetinde bankacılık sektöründe gördüğümüze benzer durumla çok da karşı karşıya olmadığımız değerlendirilebilir. Bu çerçevede firmaların, özellikle de birleşme ve satın alma gibi büyük miktarda harcama yapmaları gerektiği zaman sermaye piyasalarından istifade etmeleri son derece önemli bir hal alacak'' dedi.