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Kriz gerçek bir stres testi oldu

Kalkınma Bakanı Yılmaz, dünyada yaşanan finansal krizin teorik değil, gerçek bir stres testi olduğunu belirtti.

Kriz gerçek bir stres testi oldu

Kalkınma Bakanı Yılmaz, dünyada yaşanan finansal krizin teorik değil, gerçek bir stres testi olduğunu belirtti.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 13:15
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Kriz gerçek bir stres testi oldu

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu tarafından düzenlenen ''Küresel Finansal Reformlar: Değişen Düzenleyici Model ve İslami Finans'' başlıklı zirvede yaptığı konuşmada, küresel kriz ile krizin sonuçlarını anlattı.

Krize karşı geliştirilen politikalar ve tavırların iki grupta toplanabileceğini kaydeden Yılmaz, bunlardan birinin krizin kontrol altına alınması, etkilerinin ortadan kaldırılması ve krizden çıkış için yapılan gayretler olduğunu söyledi.
Bundan daha önemlisinin krizin nedenlerini iyi analiz edip, nedenlerle ilgili daha yapısal önlemler almak olduğunun altını çizen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Bu konuda çok yeterli düzeyde olduğumuz bugün için söylenemez. Bu kriz kendiliğinden oluşmadı. Bunun mutlaka birtakım nedenleri, kaynakları var. Bunlarla yüzleşmezsek, çok iyi analiz etmezsek, bugün belli oranda krizin etkilerini aşarız, ama yarın yine benzer sıkıntılarla hepimiz karşılaşabiliriz. Ülkeler için olduğu kadar, dünya için de bu analizin yapılması, bu yüzleşmenin sağlanması, bundan bazı sonuçlar çıkarılması çok önemli.''
Krizden düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi gibi bir sonucun çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, ''Hem ülkelerde, hem de küresel düzeyde daha güçlü bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması konusunda neredeyse genel anlayış birliği var. Finansal piyasaları iyice daraltıp, öldürmeden, büyümeyi engellemeden, ama bir taraftan finansal piyasaları düzenleme ihtiyacı artık genel kabul gören bir anlayış'' diye konuştu.

Birçok ülke testten geçmiş oldu
Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden daha iyi bir refleks gösterdiğini, bu süreçte büyüme ve istihdam açısından daha iyi performans sergilediğini dile getiren Yılmaz, "Türkiye de bunlar arasında en önde giden ülkelerden bir tanesi oldu. Aslında birçok ülke, kriz sürecinde bir testten geçmiş oldu. Bu, bir anlamda test oldu. Bankacılıkta stres testi var. Birtakım bankaların bazı senaryolar altında nasıl davranış göstereceğine bakıyorlar, riski ölçüyorlar. Aslında bu finansal kriz, teorik değil, gerçek bir stres testi oldu. Burada bazıları döküldü, bazı ülkeler ve kurumlar da dayanıklılıklarını gösterdi. Türkiye de bu testten çok başarılı geçen bir ülke oldu" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:46
Anahtar Kelimeler:
Kriz Gerçek Bir Stres Testi Oldu
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