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Kriz beyaz eşyayı durdurmuyor

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB'deki kriz ve ekonomideki yavaşlamaya rağmen bu yıl ihraç edilen beyaz eşya sayısında yüzde 15'lik artış bekleniyor

Kriz beyaz eşyayı durdurmuyor

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB'deki kriz ve ekonomideki yavaşlamaya rağmen bu yıl ihraç edilen beyaz eşya sayısında yüzde 15'lik artış bekleniyor

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:14
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Kriz beyaz eşyayı durdurmuyor
ANKARA - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, Avro Bölgesi'ndeki krize rağmen beyaz eşya satışları açısından yılın ilk dönemi itibarıyla bir gerilemenin söz konusu olmadığını belirterek, ''2011 yılını sektör olarak yüzde 20 civarında büyüme ile kapattık. Bu sene iç piyasaya yönelik satışlar geçen yılla aynı seviyede. Ekonomik büyümede yavaşlama beklentilerine rağmen hala yüksek seviyelerde kalmanın önemli olduğunu düşünüyoruz'' dedi.

İhraç edilen ürün adedi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydilek, bu yılın Nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 büyüme sağlandığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 05:15
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Eşya
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