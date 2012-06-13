Kriz beyaz eşyayı durdurmuyor

ANKARA - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, Avro Bölgesi'ndeki krize rağmen beyaz eşya satışları açısından yılın ilk dönemi itibarıyla bir gerilemenin söz konusu olmadığını belirterek, ''2011 yılını sektör olarak yüzde 20 civarında büyüme ile kapattık. Bu sene iç piyasaya yönelik satışlar geçen yılla aynı seviyede. Ekonomik büyümede yavaşlama beklentilerine rağmen hala yüksek seviyelerde kalmanın önemli olduğunu düşünüyoruz'' dedi.



İhraç edilen ürün adedi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydilek, bu yılın Nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 büyüme sağlandığını kaydetti.