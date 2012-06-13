Kriz beyaz eşyayı durdurmuyor

İhraç edilen ürün adedi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydilek, bu yılın Nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 büyüme sağlandığını kaydetti.
AA
Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB'deki kriz ve ekonomideki yavaşlamaya rağmen bu yıl ihraç edilen beyaz eşya sayısında yüzde 15'lik artış bekleniyor
İhraç edilen ürün adedi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydilek, bu yılın Nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 büyüme sağlandığını kaydetti.
AA