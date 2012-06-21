Krediyi azalttık karta yüklendik



Mevduat bankalarının 15 Haziran itibariyle tüketici kredileri azalırken, bireysel kredi kartları kullanım tutarı arttı. Merkez Bankası haftalık bültenine göre, tüketici kredileri 171 milyar 67 milyon 185 bin liradan, 171 milyar 49 milyon 574 bin liraya geriledi. Tüketici kredilerinin 72 milyar 347 milyon 655 bin lirası konut, 7 milyar 15 milyon 52 bin lirası taşıt kredisi, 91 milyar 686 milyon 867 bin lirası da diğer kredilerden oluştu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 810 milyon 106 bin lira artarak, 60 milyar 803 milyon 324 bin liraya yükseldi.

TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 60 milyar 739 milyon 436 bin lira olarak hesaplandı. Bu miktarın 29 milyar 555 milyon 748 bin liralık kısmı taksitli, 31 milyar 183 milyon 688 bin liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımı olarak hesaplandı.