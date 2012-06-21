Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Krediyi azalttık karta yüklendik

Merkez Bankası, tüketici kredilerinin 171 milyar liraya gerilediğini, kredi kartı kullanımının 60 milyar liraya çıktığını bildirdi.

Krediyi azalttık karta yüklendik

Merkez Bankası, tüketici kredilerinin 171 milyar liraya gerilediğini, kredi kartı kullanımının 60 milyar liraya çıktığını bildirdi.

21 Haziran 2012 Perşembe 16:39
1203 Okunma
Krediyi azalttık karta yüklendik
İSTANBUL


Mevduat bankalarının 15 Haziran itibariyle tüketici kredileri azalırken, bireysel kredi kartları kullanım tutarı arttı. Merkez Bankası haftalık bültenine göre, tüketici kredileri 171 milyar 67 milyon 185 bin liradan, 171 milyar 49 milyon 574 bin liraya geriledi. Tüketici kredilerinin 72 milyar 347 milyon 655 bin lirası konut, 7 milyar 15 milyon 52 bin lirası taşıt kredisi, 91 milyar 686 milyon 867 bin lirası da diğer kredilerden oluştu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 810 milyon 106 bin lira artarak, 60 milyar 803 milyon 324 bin liraya yükseldi.
TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 60 milyar 739 milyon 436 bin lira olarak hesaplandı. Bu miktarın 29 milyar 555 milyon 748 bin liralık kısmı taksitli, 31 milyar 183 milyon 688 bin liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımı olarak hesaplandı.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 08:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ