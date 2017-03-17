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'Kredi kartıyla doğrudan TL/ruble harcama organizasyonu yaptık'

DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Yalnızca Rusya'nın Mir ödeme sistemiyle değil, Visa ve MasterCard'ın da ikna edilerek kredi kartlarıyla doğrudan TL'den rubleye, rubleden TL'ye kayıp yaşanmadan harcama yapılabileceği bir organizasyon yaptık" dedi.

'Kredi kartıyla doğrudan TL/ruble harcama organizasyonu yaptık'

DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Yalnızca Rusya'nın Mir ödeme sistemiyle değil, Visa ve MasterCard'ın da ikna edilerek kredi kartlarıyla doğrudan TL'den rubleye, rubleden TL'ye kayıp yaşanmadan harcama yapılabileceği bir organizasyon yaptık" dedi.

17 Mart 2017 Cuma 12:13
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'Kredi kartıyla doğrudan TL/ruble harcama organizasyonu yaptık'

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sadece Rusya'nın Mir ödeme sistemiyle değil, Visa ve MasterCard’ın da ikna edilerek kredi kartlarıyla doğrudan TL'den rubleye, rubleden TL'ye kayıp yaşanmadan harcama yapılabileceği bir organizasyon yaptıklarını bildirdi.

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nı (MITT) ziyaret eden Ateş, son dönemde giderek önem kazanan Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Rus turistler Türkiye'yi özledi" 

Hakan Ateş, 2015 ve 2016’da yaşanan düşüş sonrası Rus turistlerin dışarıda aradığını bulamadığını ve Türkiye’yi özlediğini ifade ederek, turizm konusunda bu yıl son derece iyi gelişmeler yaşandığını, erken rezervasyon sayısının 2014’teki rekor sayıya yaklaştığını, bu seviyenin de geçilmesinin beklendiğini kaydetti.

DenizBank olarak, Rus turistler, tur operatörleri, hava yolu şirketleri ve otel zincirlerinin paraları ve hasılatlarını, talepleri dahilinde Rus rublesi üzerinden değiştirmelerine olanak sağladıklarını bildiren Ateş, şöyle devam etti:

"Rusya Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) bir swap anlaşması üzerinde çalışmalarını süratle yürütüyor. Ayrıca, TCMB ruble cinsinden reeskont kredisi ikraz etme gibi bir yapıyı çok yakında gündeme getirecek. Sezona yetişeceğini umut ediyoruz."

Ateş, yalnızca Rusya’nın Mir ödeme sistemiyle değil, Visa ve MasterCard’ın da ikna edilerek kredi kartlarıyla doğrudan TL'den rubleye, rubleden TL'ye kayıp yaşanmadan harcama yapılabileceği bir organizasyon yaptıklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MITTKredi KartıTLHarcama Organizasyonu
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