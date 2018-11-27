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Kredi kartı taksit düzenlemesi yürürlükte

BDDK'nın hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılması doğrultusunda yaptığı yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

Kredi kartı taksit düzenlemesi yürürlükte

BDDK'nın hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılması doğrultusunda yaptığı yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

27 Kasım 2018 Salı 10:17
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Kredi kartı taksit düzenlemesi yürürlükte

İSTANBUL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı.

İlgili madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılıkla ilgili harcamalarda, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
BBDKKredi KartıTaksit
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