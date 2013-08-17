Kredi kartı kullanırken iki kere düşünün

ANKARA



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), sermaye yeterliliği, karşılık ve kredi kartları mevzuatında değişiklik içeren taslakları görüşe açtı. Değişikliğe göre, kredi kartı asgari ödeme tutarları yükseltilecek ve limiti bin liranın üzerinde olanların gelir düzeylerinin belgelendirilmesi ve bu gelirlerin sürekliliğinin düzenli kontrol edilmesi zorunlu olacak.



BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nda, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurt içi tasarrufların artırılması, tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda BDDK'nın, tüketici kredilerindeki artışın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında tutulmasından, kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ve diğer teşvik edici veya caydırıcı önlemlerle ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artırılmasından sorumlu kuruluş olarak belirlendiği bildirildi.



Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı'na göre ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilen yetki kapsamında asgari ödeme tutarının, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una, kredi kartı limiti 15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 30'undan yüzde 35'ine yükseltilmesi ve bu oranlara kademeli bir şekilde ulaşılması öngörülüyor.



Gelir düzeyi bin lira veya altında olanlar ile gelir düzeyi tespit edilemeyenler için kredi kartı limiti bin lira ile sınırlandırılacak. Limiti bin lira üzerinde olanların gelir düzeylerinin belgelendirilmesi ve bu gelirlerin sürekliliğinin düzenli kontrol edilmesi zorunluluğu getirilecek.



Söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve öneriler, 26 Ağustos'a kadar "duzenleme@bddk.org.tr" adresine iletilebilecek.





AA