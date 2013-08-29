Kredi derecelendirme kuruluşlarına

ANKARA





Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA ) Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Sermaye Piyasası Kurulunun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinin piyasalar açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşları hakkında ilgili Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü'nün değiştirildiğini ve ülke kredi notlarının kamuya açıklanmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını anlatan Karagöl, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda AB ve uluslararası düzenlemelere uyumu teminen SPK da konuya ilişkin tebliğinde düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre, kredi derecelendirme kuruluşları artık kafasına göre not açıklayamayacak. Kuruluşlar, notları açıklayacakları zamanı bir önceki yıl ilan etmek, bunu bir takvime bağlamak zorunda olacak. Buna, Türkiye'nin anlaşma yapmadığı kredi derecelendirme kuruluşları da dahil olacak. Konunun bu şekilde düzenlenmesi çok olumlu bir gelişme. Bu konuda yaşanan karmaşaya son verilecek, bir düzen olacak. Söz konusu kuruluşlar, ülkenin notunu 'bugün indiriyorum, yarın çıkarıyorum' diyemeyecek. Böylelikle piyasalar da artık hesaplarını ona göre yapacak, bir öngörü oluşacak ve kararlar daha sağlıklı alınacak."