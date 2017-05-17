'Kozmetikte cironun yarısı saç bakım ürünlerinin'

İSTANBUL

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 ayında kişisel bakım ve kozmetik sektöründe büyüme yaşandığını ancak bu alanda lüks taraftaki satışlarda düşüş olduğunu söyledi.

Bazı sektörlere ithalatta ek vergi geldiğini, kozmetikte ise iç üretimi desteklemek amacıyla getirilen ek verginin tüketiciye zam olarak yansıdığını savunan Acar, kurdaki yükselişin duraklaması ve bir miktar geriye gitmesinin kendilerini son bir ayda rahatlattığını söyledi.

Söz konusu durumun sektörün tamamına etki etmediğini, sektörde yüzde 25 ek vergi bulunduğunu ve kredi kartına taksitin de olmadığını vurgulayan Acar, yıllık 16 milyar lira cirosu olan kozmetik sektöründe geçen yıl taksitin kaldırılmasının ardından özellikle lüks ürün satışında gerileme yaşandığını kaydetti.

"Kozmetik sektörü kredi kartına 6 taksit istiyor"

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Acar, kozmetik sektörünün kredi kartına 6 taksit istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başka sektörlerde 12 taksit bile var. Kozmetik sektörünü 6 taksit bile rahatlatır. En azından kayıpları telafi ederiz. Özellikle lüks kozmetik ürünlerinde yaşanan kayıpları gideririz. Sektörün en az yüzde 90'ı taksitlerin kaldırılmasından olumsuz etkilendi. Mesela 16 milyar liralık cironun yarısı şampuan, saç bakım kremi, saç boyası gibi saç bakım ürünlerinden geliyor. Bunların da yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor. Taksitlerin kaldırılması ithalatın engellenmesi içindi ama burada bir yanlış bilgilendirilme olduğunu düşünüyoruz. Diğer makyaj malzemeleri ve parfümde de Türkiye'de üretilen çok sayıda ürün ve marka var. Dolayısıyla ithalat, bu işin içinde çok küçük bir pay. Kozmetiğe getirilecek 6 taksit uygulaması, sektörün sürdürülebilirliğini ve büyümesini destekler, üreticiyi ve perakendeciyi rahatlatır."

Kuyumcuların pırlantayı 6 taksitle verebildiğini ancak kozmetikçilerin ürünü 6 taksitle satamadığını belirten Acar, taksitin tekrar gelmesine ilişkin Danıştayda yürütmenin durdurulması konusunda dava olduğunu, kararın çıkmasını beklediklerini bildirdi.

"Rekabet Kurumu'ndan cevap 18 Mayıs'ta"

Acar, şirketi olan Tekin Acar Büyük Mağazacılık'ın 19 mağazasının sadece belirli şartlar altında kira sözleşmesinin Fransız Sephora'ya devrine ilişkin, "Rekabet Kurumundan bu ay içinde onay bekliyoruz. En son 18 Mayıs final günü. Karar o gün çıkacak." dedi.