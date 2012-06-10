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Kosova'da ihale LİMAK-Çalık'ın

Kosova Elektrik Şirketi Dağıtım ve Tedarik'iyle ilgili ihaleyi 26 milyon 300 bin avro teklifiyle LİMAK–Çalık Türk Konsorsiyumu aldı.

Kosova'da ihale LİMAK-Çalık'ın

Kosova Elektrik Şirketi Dağıtım ve Tedarik'iyle ilgili ihaleyi 26 milyon 300 bin avro teklifiyle LİMAK–Çalık Türk Konsorsiyumu aldı.

10 Haziran 2012 Pazar 11:33
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Kosova'da ihale LİMAK-Çalık'ın

PRİŞTİNE

Kosova'da devam eden özelleştirme süreci kapsamında bu yıl içinde özelleştirilmesi planlanan Kosova Elektrik Şirketi Dağıtım ve Tedarik'iyle ilgili ihaleyi 26 milyon 300 bin avro teklifiyle LİMAK–Çalık Türk Konsorsiyumu'nun aldığı açıklandı.
LİMAK-Çalık Konsorsiyumu temsilcisi İsmail Ergüneş, ihale sürecinin son derece şeffaf ve adil olduğunu belirterek, elektrik enerjisi ücretinin fazla önemli olmadığını, elektrik ağına yapılması gereken yatırımların çok önem taşıdığını ifade etti.
Kosova'nın özelleştirme yasasına göre, ihale sonucuyla ilgili son karar hakkı hükümete ait. Hükümet, özelleştirme yasasına ve kurallara uyulmadığının belirlenmesi durumunda, ihaleyi iptal edebiliyor.
Elektrik dağıtım hizmeti veren KEK'in Dağıtım ve Tedarik Birimi'nin yüzde 100 hissesi için Türkiye'den Çalık Holding ve Limak'ın oluşturduğu konsorsiyum, Arap dünyasının en büyük açık kablo üreticisi Mısırlı El Sewedy Electric'ten 3,5 milyon avro fazla teklifte bulunarak, ihaleyi aldı.
Özelleştirme planına göre elektrik dağıtım şirketinin yeni sahibi, 13 yılda birikerek 400 milyon avroyu bulan borçların tahsil edilmesinden sorumlu olacak ve karşılığında tahsil edilen her faturadan yüzde 20 pay alacak.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:33
Anahtar Kelimeler:
İhale
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