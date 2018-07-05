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KOSGEB KOBİGEL'e proje yağdı

KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrısına, 5 bin proje başvurusu yapıldığını ve 4 bin 512'sinin değerlendirmeye alındığını belirtti.

KOSGEB KOBİGEL'e proje yağdı

KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrısına, 5 bin proje başvurusu yapıldığını ve 4 bin 512'sinin değerlendirmeye alındığını belirtti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:51
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KOSGEB KOBİGEL'e proje yağdı

ANKARA -  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ'lerin desteklenmesinin önemine işaret eden Uzkurt, düzenledikleri çalıştaylar sonucu yaptıkları analizlerle, illerin hangi imalat sektörlerinde rekabet avantajına sahip olduğunu belirlediklerini anlattı. Rekabetçi imalat sanayi sektörlerinin seçimi için üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri, ihracat payları ve yoğunlaşma kriterlerini dikkate aldıklarını dile getiren Uzkurt, "öncelik ve ihtiyaçlara odaklanma" prensibiyle yeni bir destek vizyonu geliştirdiklerini söyledi.

Uzkurt, bu çerçevede destek alanını genişlettiklerine dikkati çekerek, sanayide dijitalleşme oranının yükseltilmesinde kritik öneme sahip olması, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini artıran yapısı dolayısıyla yazılım sektörünün de destek kapsamına dahil edildiğini vurguladı.

İl çalıştaylarında belirlenen öncelikler doğrultusunda "İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı"nın, 20 Nisan'da ilan edildiğini hatırlatan Uzkurt, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrısına, 5 bin proje başvurusu yapıldı ve 4 bin 512'si değerlendirmeye alındı. Projesi kabul edilen KOBİ'ler 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere üst limiti toplam 1 milyon liralık destekten yararlanabilecek." diye konuştu.

"Erken ödeme avantajı"

Desteğin, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli yeni personel, makine, teçhizat, kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeneceğinin altını çizen Uzkurt, KOSGEB tarafından uygun görülen giderler üzerinden hesaplanacak yüzde 30'luk tutarın, projesini başlatan işletmelerin talebi üzerine, teminat karşılığında "erken ödeme" adı altında harcama yapılmadan önce verilebileceğini kaydetti.

Uzkurt, söz konusu programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB olarak toplam 700 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi. KOBİ'lerin, "rekabet gücünü geliştirme" konusu çerçevesinde KOSGEB tarafından belirlenen 6 stratejiden biri veya birkaçını içeren projeler sunduğunu aktaran Uzkurt, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisi KOBİ'leri; üretimde maliyet düşürme veya verimliliği artırma amaçlı makine, teçhizat edinimi, ürün kalitesini ve katma değerini artırma, ölçüm-analiz altyapısını iyileştirme, pazarlama etkinliğini geliştirme ve ihracat kapasitesini artırma stratejilerini seçebilirken, yazılım sektörü KOBİ'leri ise imalat sanayi işletmeleri için belirlenen stratejilerin yanında, veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarından herhangi birinde tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması veya ürün test belgelendirme ya da yeni yazılım oyun geliştirme stratejilerini tercih edebiliyorlar."

Başvuru ve değerlendirme süreci hakkında da bilgi veren Uzkurt, belgeleri eksik olmayan KOBİ projelerinin, seçici kurullar vasıtasıyla puanlanacağını anlattı. Uygun bulunan projelerin puan sıralamasına tabi tutulacağını belirten Uzkurt, bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlamak üzere desteklenebilecek projelerin tespit edileceğini ve ekim ayı sonuna kadar ilan edileceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosgebKOBİGELProje
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