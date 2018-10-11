KOSGEB'den işletmelere yeni imkan

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), fazla talep gelmeyen alanlardaki destek programlarını "İşletme Geliştirme Destek Programı" başlığı altında toplayarak, sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için yeni bir imkan sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için açıkladığı destek ve önlem paketi çerçevesinde KOSGEB de programlarına yön veriyor.

Bakan Varank, KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında KOBİ'lerden bu yıl tahsil edilmesi gereken alacaklarının 2019'a erteleneceğini ve KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin liraya kadar destek sağlanacağını açıklamıştı.

KOSGEB, bu kapsamda KOBİ'lere verilen Genel Destek Programı'nı uygulamadan kaldırarak, farklı kalemlerde sunduğu ve fazla tercih edilmeyen destekleri İşletme Geliştirme Destek Programı ile talebin yoğun olduğu alanlara kaydırdı.

Böylece, Genel Destek Programı kapsamında 14 farklı alana verilen destekler, daha aktif kullanılacak İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaki 9 alana dahil edildi. KOBİ, girişimci ve sanayicilere sağlanan kaynak da çeşitlenerek artırılmış oldu.

9 alanda 290 bin liraya kadar destek

İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Program kapsamında, yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdam, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz başlıkları altında 9 farklı alanda 290 bin liraya kadar destek sağlanıyor.