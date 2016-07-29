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Körfezli yatırımcı Türkiye'den vazgeçmiyor

Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası demokrasisi ve ekonomisine güven duyduklarını belirtti.

Körfezli yatırımcı Türkiye'den vazgeçmiyor

Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası demokrasisi ve ekonomisine güven duyduklarını belirtti.

29 Temmuz 2016 Cuma 11:45
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Körfezli yatırımcı Türkiye'den vazgeçmiyor

 Son yıllarda Türkiye'deki yatırımları hız kazanan Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası demokrasisi ve ekonomisine güven duydukları Türkiye'nin kendileri için artık daha cazip olduğunu belirtirken, ülkedeki yatırımlarının da artacağı mesajını veriyor.

Dünyanın en önemli gayrimenkul geliştiricileri arasında yer alan Suudi Arabistan'dan Al-Zamil Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhamid Abdullah Al-Zamil, Türkiye'de kurdukları Türk Al Zamil Gayrimenkul'un ülkede büyük gayrimenkul ve sanayi yatırımları bulunduğunu, şirketin mevcut yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de 500 milyon lira büyüklüğünde bir gayrimenkul yatırım fonu kurduğunu açıkladığını bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişimi ve bağlantılı olaylara son derece üzüldüklerini ifade eden Al-Zamil, "Ancak Türkiye'ye güvenimiz tam. Darbe girişiminin olağanüstü bir halk desteği, görevine bağlı yetkililer ve tüm hükümet güçlerince başarıyla bastırılmasından son derece memnunuz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Al-Zamil, Türkiye'nin bu olaylardan çok daha güçlenerek çıkacağına emin olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de son dönemde yakalanan siyasi ve ekonomik istikrar tüm bölge için son derece önemli. Önemli yatırım fırsatları barındıran ve direnci artan bir Türkiye, hem ülke olarak hem de yatırım potansiyeli olarak bizim için artık daha da cazip." diye konuştu.

"Yatırım planlarımızı büyüyen Türkiyemize uygun olarak revize etmeyi planlıyoruz"

Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da Türkiye'nin tarihinin en zor demokrasi sınavını başarıyla verdiğini ifade ederek, bu süreçte Türk milletinin net bir duruş sergilediğini ve seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümet ve TBMM'ye sahip çıktığını söyledi.

Yılmaz, darbe girişiminden siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da başarılı çıkıldığını, Türkiye'nin ilerlediği demokrasi yolundan geri dönmeyeceğine ilişkin çok net bir mesaj verildiğini, Türkiye'nin çok çalışarak birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıları atlatacağını, bugünden itibaren ülke için yapacakları en iyi şeyin çalışmaya devam etmek ve üretmek olduğuna inandıklarını vurguladı.

"Kısa süre içinde yatırımlar normale döner"

Ağırlıkla Körfez'den olmak üzere Türkiye'deki uluslararası yabancı yatırımcılara yatırım yapılandırması konusunda hizmet veren BYY Finans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ise Türkiye'nin daha önce de birçok badire atlattığını, halkın kahramanca milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin kararlı duruşunun tarihi bir önemi olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Bu önemli ve tarihi havada yatırım ortamının çok kısa süre içinde eskisinden de daha canlı ve daha yeni olarak normale döneceğini görüyoruz. Yabancı yatırımcılar açısından kısa süreli ertelemeler olsa dahi yatırımlara devam edileceğini gördük. Yabancı yatırımcılarla yapılan istişarelerde de bunu gözlemledik." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 11:46
Anahtar Kelimeler:
KörfezFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖSuudi ArabistanAl-Zamil GrubuAbdulhamid Abdullah Al-ZamilTürkiye
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