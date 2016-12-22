İSTANBUL

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç, İslam Kalkınma Bankası'yla iş birliği sürecinde olduklarını belirterek, "Körfez sermayesi gibi değerli bir katkıyı Borsa'ya kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Saraç, İş Yatırım’ın 20'nci yılı dolayısıyla Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir süredir terör eylemleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, İstanbul ve Kayseri’de yapılan hain saldırıları ve perde gerisindeki güçleri lanetlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı başlattığı seferberliğe azami katkı sunmaya gayret edeceklerini vurgulayan Saraç, "Bu gayretin en büyüğü de ekonominin çarklarının hiç takılmadan, hiçbir endişeye yer bırakmadan sürekliliğini sağlamaktır, sürekli olarak büyümeye odaklanmaktır. Sektörün büyümesi, gelişmesi ve sürekliliği için elimizden gelen çabanın azamisini sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Saraç, İş Yatırım’ın önde gelen bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rakamlara baktığımızda İş Yatırım, pay piyasasında ve VİOP’ta ilk 3 içerisinde. Borçlanma araçlarında da dikkate değer büyüklüğe sahip. Terminal kullanım alanında da önde gelen üyelerden bir tanesi. Karlılık açısından bakıldığında da İş Yatırım’ın varant ihracatında ilk sıralarda olduğunu memnuniyetle görüyorum. 20 yıl sınırlı bir süre, bir kuşak denebilecek bir süre... Bizim işletmelerimiz kurumsallık açısında çok uzun sürelere ulaşamıyorlar. Sınırlı kurumlarımız 100 yılı aşan sürelerde ayakta kalabilmiş. İş Yatırım’ın bu kurumlar arasında olabilmesini temenni ediyorum."

"Türkiye Varlık Fonu, bize yepyeni ufuklar kazandıracak"

Osman Saraç, İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde Borsa İstanbul’un birçok adım attığını, halihazırda Borsa'nın en büyük iştiraki olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank'ın, Borsa'nın kampüsüne girdiğini, böylece bu kurumların yaptığı hizmetlerin daha yakın bir iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlayacaklarını söyledi.

Saraç, "İslam Kalkınma Bankası’yla bir iş birliği sürecindeyiz. Dolayısıyla Körfez sermayesi gibi değerli bir katkıyı Borsa'ya kazandırmayı düşünüyoruz.” dedi.

Borsa İstanbul'un sermaye piyasalarında ürün çeşitliliği konusunda, özellikle de İslami finans alanında ciddi katkı sunmaya çalıştığını ifade eden Saraç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sermaye Piyasası Kuruluyla birlikte ürün geliştirme ve bunun mevzuatının düzenlenmesi için çalışma yapıyoruz. İş Yatırım başta olmak üzere bu konuda yatırımcılarla iş birliği noktasında aracı kurumlarımızın da üstün bir gayret göstereceğini düşünüyorum. Gayrimenkul sertifikalarına da çok yoğun bir talep var. Türkiye, inşaat sektöründe gelecek vadeden bir ülke. Yakın zamanda bu ürünün somuta dönüşerek Borsa’da işlem göreceğini belirtmek istiyorum. Kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin gelirlerine dayalı çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği İslam ülkeleri arasında altına dayalı ürünlerle ilgili platform kurulması çalışması hızlı bir şekilde ilerliyor. Yakın zamanda bunu da somuta döndüreceğiz. Türkiye Varlık Fonu da bize yepyeni ufuklar kazandıracak. Bunun beklentisi içerisindeyiz."

"Borsa İstanbul’un en büyük müşterisiyiz"

İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy da İş Yatırım'ın 20 yıl önce mütevazi bir sermaye ve 42 kişilik bir ekiple kurulduğunu hatırlatarak, bugün kurumsal finansman hizmetlerinden servet yönetimine, yurt dışı ve yurt içi piyasalarda menkul kıymet ihracından piyasa yapıcılığına kadar tüm alanlarda liderlik yapan "tam bir yatırım bankası" olduğunu söyledi.

Kutlusoy, İş Yatırım'ın 2007’de halka arz olduğunu hatırlatarak, "2007’den bu yana ulusal pazarda payları işlem gören tek aracı kurumuz. Banka aracı kurumu olarak yola çıkmıştık, bugün yerli ve yabancı 4 binden fazla ortağımız var. Borsa İstanbul’un en büyük müşterisiyiz. İşlem hacminde lider olmayı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

İş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç’un da katıldığı törende, Borsa İstanbul Genel Müdürü Saraç, İhsan Kutlusoy’a plaket takdim etti. Kutlusoy ise Saraç’a İş Yatırım’ın 20'nci yıl kitabını sundu.

AA