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Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, bu yılın ilk üç ayında saniyede yaklaşık 54,6 lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, bu yılın ilk üç ayında saniyede yaklaşık 54,6 lira gelir elde edildi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:01
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Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

ANKARA 

Köprü ve otoyollardan bu yılın ilk üç ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 424 milyon 837 bin 221 liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 54,6 liragelir getirdi.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2001-2017 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 5,4 milyar, elde edilen gelir ise 10,6 milyar lira oldu. Bu yılın ilk üç ayında ise köprü ve otoyollardan 109 milyon 228 bin 125 araç geçişinden, 424 milyon 837 bin 221 lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 360 bine yakın aracın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın üç ayı itibarıyla 120 milyon 227 bin 498 lira, otoyollardan ise 304 milyon 609 bin 723 lira gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 320 milyon 399 bin 607 liradan 424 milyon 837 bin 221 liraya yükseldi. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan saniyede yaklaşık 54,6 lira gelir sağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KöprüOtoyolKazançönce Vatan
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ