Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81712
ALTIN
147.138
DOLAR
3.8050
STERLIN
4.5849
EURO
4.0356
ABD’nin En Başarılı Genç Bilim İnsanları Arasında Bir Türk Sinan Keten
SON DAKİKA
“Bilim demek alışılmışın dışında işlerle...
Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan
SON DAKİKA
Goller yerli oyunculardan
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fenerbahçe'nin kalesi düştü
SON DAKİKA
17 sezon öncesini tekrarladı
Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor
SON DAKİKA
"Yeni iş alanları açılacak"

Konyaaltı Sahili projesinde yeniden ihaleye çıkılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konyaaltı Sahili projesi için 19 Ocak 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak.

Konyaaltı Sahili projesinde yeniden ihaleye çıkılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konyaaltı Sahili projesi için 19 Ocak 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak.

16 Ocak 2017 Pazartesi 14:33
24 Okunma
Konyaaltı Sahili projesinde yeniden ihaleye çıkılacak

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konyaaltı Sahili projesi için 19 Ocak 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi, 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı ilçesinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, söz konusu sahilin 29 yıl süreyle işletme hak bedeli ve hasılattan yüzde 1 pay verilmek şartıyla işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesini de kapsıyor.

İhale, 19 Ocak saat 15.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek.

İşin toplam yatırım maliyeti 129 milyon 471 bin 934 lira, artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli KDV hariç, 6 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

İstekliler, ihale dokümanını Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görebilecek veya bin lira bedel karşılığında alabilecek.

Konyaaltı sahili düzenlenmesi işi için ilk ihale tarihi 11 Kasım 2016 olarak açıklanmış ancak istekli firma çıkmayınca ihale ertelenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Konyaaltı SahiliProjeİhale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Hazinenin yeni garanti sistemi reel sektör ve bankaları rahatlattı
Hazinenin yeni garanti sistemi reel sektör ve bankaları rahatlattı
 Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti
 Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti
Tarım ÜFE aralıkta arttı
Tarım ÜFE aralıkta arttı
Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak
Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak
Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü
Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ