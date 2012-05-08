Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Konya Şeker, özgün ürünler üretecek

Konya Şeker, Torku markasıyla daha önce Türkiye'de üretilmemiş ancak Avrupa'da ilgi gören ürünlerle piyasaya çıkmayı hedefliyor

Konya Şeker, özgün ürünler üretecek

Konya Şeker, Torku markasıyla daha önce Türkiye'de üretilmemiş ancak Avrupa'da ilgi gören ürünlerle piyasaya çıkmayı hedefliyor

08 Mayıs 2012 Salı 14:30
1540 Okunma
Konya Şeker, özgün ürünler üretecek

KONYA - Konya Şeker'in, Torku markasıyla daha önce Türkiye'de üretilmemiş ancak Avrupa'da ilgi gören ürünlerle piyasaya çıkmayı hedeflediği belirtildi.

Torku Çikolata Fabrika Müdürü Süleyman Dündar, fabrikayı gezdirdiği gazetecilere, ürünler hakkında bilgi verdi.

Üretimlerinin 7 gün 24 saat tam kapasiteyle 2 yıldır devam ettiğini belirten Dündar, ''Bisküvi, kek, gofret, yumuşak şeker yatırımlarımız devam ediyor'' dedi.

Dündar, fabrika kapasitesinin artırılması için çikolata, şeker, kek, gofret ve 3 adet de bisküvi gibi yeni üretim hatlarının yaptırılacağını ifade etti.

Çikolata fabrikasında yıllık 32 bin ton üretim yaptıklarını vurgulayan Dündar, ''Bisküvi fabrikasının toplam kapasitesi yıllık 54 bin ton. Diğer ürünlerle birlikte toplam kapasitemiz 86 bin tondur. Kapalı alanlarımız yeni yapılan yerlerle birlikte 95 bin metrekareyi bulmaktadır. Yeni yatırımlarla birlikte firmamızda 850 kişi çalışacak'' diye konuştu.

2012'nin sonuna doğru yeni üretim hatlarının kurulmaya başlanacağını anlatan Dündar, şunları kaydetti:

''Şu anda ihracat taleplerine 20 gün sonra ancak cevap verebiliyoruz. Ülkemizde lider konumda olan bütün firmaların ürünlerinin hepsini yapabilecek kapasitede hatlar seçilmiştir. Ülker ve Eti'yle kapasitede yarışamayız ama kalite ve çeşitlilikte onlarla yarışabiliriz. Yurt dışı pazarlarda büyük potansiyel görüyoruz. Hedefimiz dünya pazarları ve özellikle Çin, Amerika, İngiltere gibi büyük pazarlarda yer alabilmek. Bu yatırımların yapılmasının sebebi, ülkemize ve özellikle çiftçilerimize katma değer sağlamak. Şekeri kullanalım, katma değerle değerlendirelim.''

-Türkiye'de olmayan özel ürünler çıkaracak-

Türkiye'de bugüne kadar üretilmemiş ürünlere yöneleceklerini aktaran Dündar, ürün araştırması için Avrupa'ya ekip gönderdiklerini söyledi.

Türkiye'de olmayan ancak Avrupa'da ilgi gören ürünleri tespit ettiklerini dile getiren Dündar, şöyle devam etti:

''O ürünlerin makinelerini de getirtiyoruz. 2013 yılında Türkiye'de olmayan ve Torku markasını vurgulayan ürünlerle piyasaya çıkacağız. Sıradan, klasik ürünlerle değil, özgün ürünlerle çıkacağız. Şu anda o ürünlerin hiç birisi yok. Önümüzdeki dönemde Torku markasıyla anılacak çok özel ürünler gelecek.''

Son Güncelleme: 08.05.2012 06:31
Anahtar Kelimeler:
Konya Şekerözgün ürünler üretecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ