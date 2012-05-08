Konya Şeker, özgün ürünler üretecek

KONYA - Konya Şeker'in, Torku markasıyla daha önce Türkiye'de üretilmemiş ancak Avrupa'da ilgi gören ürünlerle piyasaya çıkmayı hedeflediği belirtildi.



Torku Çikolata Fabrika Müdürü Süleyman Dündar, fabrikayı gezdirdiği gazetecilere, ürünler hakkında bilgi verdi.



Üretimlerinin 7 gün 24 saat tam kapasiteyle 2 yıldır devam ettiğini belirten Dündar, ''Bisküvi, kek, gofret, yumuşak şeker yatırımlarımız devam ediyor'' dedi.



Dündar, fabrika kapasitesinin artırılması için çikolata, şeker, kek, gofret ve 3 adet de bisküvi gibi yeni üretim hatlarının yaptırılacağını ifade etti.



Çikolata fabrikasında yıllık 32 bin ton üretim yaptıklarını vurgulayan Dündar, ''Bisküvi fabrikasının toplam kapasitesi yıllık 54 bin ton. Diğer ürünlerle birlikte toplam kapasitemiz 86 bin tondur. Kapalı alanlarımız yeni yapılan yerlerle birlikte 95 bin metrekareyi bulmaktadır. Yeni yatırımlarla birlikte firmamızda 850 kişi çalışacak'' diye konuştu.



2012'nin sonuna doğru yeni üretim hatlarının kurulmaya başlanacağını anlatan Dündar, şunları kaydetti:



''Şu anda ihracat taleplerine 20 gün sonra ancak cevap verebiliyoruz. Ülkemizde lider konumda olan bütün firmaların ürünlerinin hepsini yapabilecek kapasitede hatlar seçilmiştir. Ülker ve Eti'yle kapasitede yarışamayız ama kalite ve çeşitlilikte onlarla yarışabiliriz. Yurt dışı pazarlarda büyük potansiyel görüyoruz. Hedefimiz dünya pazarları ve özellikle Çin, Amerika, İngiltere gibi büyük pazarlarda yer alabilmek. Bu yatırımların yapılmasının sebebi, ülkemize ve özellikle çiftçilerimize katma değer sağlamak. Şekeri kullanalım, katma değerle değerlendirelim.''



-Türkiye'de olmayan özel ürünler çıkaracak-



Türkiye'de bugüne kadar üretilmemiş ürünlere yöneleceklerini aktaran Dündar, ürün araştırması için Avrupa'ya ekip gönderdiklerini söyledi.



Türkiye'de olmayan ancak Avrupa'da ilgi gören ürünleri tespit ettiklerini dile getiren Dündar, şöyle devam etti:



''O ürünlerin makinelerini de getirtiyoruz. 2013 yılında Türkiye'de olmayan ve Torku markasını vurgulayan ürünlerle piyasaya çıkacağız. Sıradan, klasik ürünlerle değil, özgün ürünlerle çıkacağız. Şu anda o ürünlerin hiç birisi yok. Önümüzdeki dönemde Torku markasıyla anılacak çok özel ürünler gelecek.''

